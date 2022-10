Global kampanj för kollektivtrafik

UITP, den internationella kollektivtrafikunionen, lanserar nu en världsomfattande kampanj för kollektivtrafiken. Kampanjen The Way We Move har sin utgångspunkt i kollektivtrafikens nystart efter pandemin. Kampanjen bygger på korta filmer från en rad städer runt om i världen. Filmerna bygger på berättelser från människor som arbetar i kollektivtrafiken och som reser med denna och på kollektivtrafikens betydelse för en hållbar och tillgänglig mobilitet. En central fråga i kampanjen är hur vi vill att framtidens kollektivtrafik ska vara.

Filmerna täcker ett brett spektrum av kollektivtrafik, från spårväg i ett snötäckt Tammerfors i Finland till storsatsningen på elbussar i Santiago de Chile, båtbussar i Köpenhamn och tunnelbanan i Sydkoreas myllrande huvudstad Seoul.

Totalt 20 städer ägnas var sin film, producerad av UITP och BBC StoryWorks, en del av det brittiska mediebolaget BBC:s kommersiella verksamhet. Samtliga filmer i kampanjen hittar du genom att klicka här.

– Kollektivtrafiken är en sektor som är full av många olika berättelser. Var och en av dessa lyfter fram hur vi utvecklar kollektivtrafiken till den viktiga tjänst den är för miljarder människor runt om i världen. Vår nya kampanj bidrar till att belysa det arbete som görs för att göra våra städer mer levande och tillgängliga. Den riktar också ett välkommet strålkastarljus på de människor som är själva hjärtat av kollektivtrafiken – de som arbetar outtröttligt inom den, och de som är beroende av den den varje dag, säger UITP:s generalsekreterare Mohamed Mezghani.

– Det är glädjande att UITP tar fram material som tydligt visar på kollektivtrafikens samlade fördelar. Från svensk sida kommer vi titta på hur vi kan använda materialet i vårt eget arbete inom ”Nystart kollektivtrafiken”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

Nystarten av kollektivtrafiken i Sverige tas bland annat upp på mässan Persontrafik i Stockholm den 25 – 27 oktober.

Den globala kampanjen är tänkt att gå i mål i samband med UITP:s världskongress och den stora, globala kollektivtrafikmässan i Barcelona den 4 – 7 juni 2023.