Starkaste kvartalet sedan 2019 för Tallink Silja

Det tredje kvartalet i år blev det starkaste sedan 2019 för Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, rapporterar företaget. Under september reste 392 491 passagerare med Tallink Grupps fartyg, en ökning med 26,5 procent jämfört med september förra året, trots att sex av företagets fartyg är utchartrade sedan den 20 september 2022.

Under årets tredje kvartal (juli – september) transporterade bolaget totalt 1 893 603 passagerare, vilket är en ökning med 65,5 % jämfört med förra året.

Den största passagerarökningen under kvartalet var på linjen Finland – Sverige med en ökning med totalt 82,2 % jämfört med samma period förra året. Rutten Estland – Finland hade en ökning av passagerarantalet med 61,7 %.

– Det är fortfarande inte jämförbart med innan covid-19 pandemin, men det är väldigt bra siffror för ett kvartal då världen förutom att ännu inte ha hämtat sig från pandemin dessutom står inför nya globala kriser, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

– När vi nu går in i det sista kvartalet av detta turbulenta år har vi tagit flera avgörande steg för att säkra ekonomin för vår verksamhet under lågsäsongen, bland annat genom olika charteravtal för våra fartyg. Även om det innebär att vi har färre produkter att erbjuda våra kunder under de kommande månaderna så betyder det också att vi har säkrat framtiden för fartygen i vår flotta, och att vi kommer att kunna erbjuda fler produkter igen när våra fartyg återvänder till Östersjön.