Uppåt men låg lönsamhet för Volvo Bussar

Orderingången för Volvo Bussar ökade med endast tre procent under det tredje kvartalet i år, jämfört med samma period förra året. Men under årets första nio månader var ökningen 49 procent. En återhämtning efter pandemin är alltså på god väg. Lönsamheten är dock låg med en rörelsemarginal på två procent. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen. För Volvokoncernen som helhet ökade omsättningen under det tredje kvartalet med 35 procent till 114,9 miljarder kronor och rörelsemarginalen blev 10,3 procent.

Totalt fick Volvo under det tredje kvartalet order på 1 492 bussar, en ökning med tre procent jämfört med samma period förra året. För årets första nio månader uppgår orderingången till 4 678 bussar, en ökning med 49 procent jämfört med fjolåret.

Det är främst marknaden i Syd- och Nordamerika som har blivit starkare för Volvo Bussar. Inte minst beställningarna av turistbussar har ökat där.

Enligt företaget är efterfrågan på elbussar fortsatt hög och Volvo fick under tredje kvartalet in order på 103 helelektriska bussar och 55 hybridbussar. Under årets första tre kvartal sålde Volvo 233 helelektriska bussar, en ökning med 44 procent jämfört med samma tid förra året. De sålda hybridbussarna var 107 till antalet, en minskning med 12 procent.

När det gäller antalet levererade bussar ökade siffran med fjorton procent till 3 601 under årets första nio månader och under det tredje kvartalet med 19 procent till 1 359 bussar.

Bussarna är något av en lillebror i koncernen där lastbilar och anläggningsmaskiner dominerar omsättning och lönsamhet. Koncernens omsättning under det tredje kvartalet blev 114,9 miljarder med en rörelsemarginal på 10,3 procent. Siffran för årets första nio månader är 339,2 miljarder i omsättning med en rörelsemarginal på 11,3 procent.

Volvo Bussar omsatte under tredje kvartalet 4,8 miljarder kronor och under årets första nio månader 11,9 miljarder. Det innebär att omsättningen under det tredje kvartalet ökade med 46 procent och under niomånadersperioden med 26 procent.