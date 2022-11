Stark sommar för Flix bussar och tåg

Expressbussföretaget Flix med varumärkena FlixBus, FlixTrain, Greyhound (USA) och Kamil Koc (Turkiet) rapporterar om en mycket stark sommarsäsong. Under perioden april – september mer än fördubblade Flix antalet resenärer globalt. Under de sex månaderna reste 34 miljoner resenärer med Flix. Ökningen i Sverige var dramatisk: 247 procent fler resenärer med FlixBus och 62 procent fler med FlixTrain, jämfört med samma period 2021.

Flix är verksamt i 39 länder och trafikerar där totalt över 3 000 destinationer. Under sexmånadersperioden april – september ökade antalet resenärer med Flix med 130 procent, jämfört med samma tid förra året.

I Sverige var ökningen mycket större. Här ökade resandet med FlixBus med 247 procent och med nylanserade FlixTrain med 62 procent. Flix tror att återhämtningen beror på företagets globala expansion och på en ökad efterfrågan på miljövänliga och prisvärda resor. För Flixgruppen är det rapporterade resultatet högre än innan pandemin.

– Flix är tillbaka starkare än någonsin. Resultatet visar att vårt konstanta hårda arbete har gett utdelning. Vi fortsätter vår strategi att driva framtidens mobilitet på ett lönsamt och hållbart sätt. Under pandemin fortsatte vi vår expansion till Brasilien, USA, Kanada, Portugal och Baltikum. Ett djärvt och framgångsrikt steg mot vårt mål om att kunna erbjuda prisvärd och hållbar mobilitet för alla, säger André Schwämmlein, vd Flix Europa.

Flix största marknader som Tyskland, Italien, Frankrike och Polen klarade sig bra ur pandemin och har vuxit markant under 2022. Även Sverige tog sig starkt genom pandemin.

– Sverige är ett av de länder i Flix nätverk som kan redovisa den största ökningen i antalet resenärer. Det är extra kul att det går så bra för FlixTrain som lanserades så sent som 2021. Vi ser en stor efterfrågan på hållbart resande till lågt pris. Efter en bra sommar ser vi fortsatt en fin utveckling och vi ser fram emot julresandet. Med tanke på konkurrenternas prissättning i kombination med att svensken får allt mindre pengar i plånboken tror vi att fler resenärer kommer att dras till prisvärda alternativ som Flix, säger Peter Ahlgren, vd för FlixBus Sverige.

I juli lanserade Flix dotterbolaget Flix North America Inc. Bolaget ska styra de två operativa enheterna FlixBus Inc. och GLI (Greyhound Lines Incorporated) i USA, Kanada och Mexiko. Under högsäsongen 2022 band FlixBus och Greyhound samman cirka 1 400 destinationer i Nordamerika. Flix North America rapporterar en tillväxt på 30 % av passagerartrafiken för högsäsongen 2022 jämfört med samma period förra året.

– I en tid av hög inflation och höga bränslepriser är Flix medvetent om den ökande betydelsen av prisvärd och hållbar mobilitet. Vi kommer att fortsätta att investera och utöka Flix linjenät med nya hållbara alternativa lösningar mot en grönare framtid, säger André Schwämmlein.