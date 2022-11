Viking ökar till Helsingfors och sommarpausar kryssningar

Viking Line ökar dubblerar under högsommaren sin trafik på rutten Stockholm – Mariehamn – Helsingfors genom att då sätta in även Viking Cinderella på linjen. Under samma tid, 30 juni till och med den 6 augusti, pausas de bland bnussresearrangörerna populära kryssningarna med Cinderella. Men Viking Cinderella återgår den 7 augusti 2023 till ordinarie trafik med dygnslånga skärgårdskryssningar mellan Stockholm och Mariehamn samt längre destinationskryssningar till utvalda resmål runt Östersjön.

Viking Line har i och med försäljningen av fartyget Amorella minskat trafiken till Stockholm, men satsar nu på en fördubbling inför högsäsongen 2023. Under högsäsong sätts Viking Cinderella in på Helsingforslinjen för att tillsammans med ordinarie fartyget Gabriella möjliggöra daglig trafik från Helsingfors till Stockholm.

– Juli är vår absoluta högsäsong med stor efterfrågan på samtliga Östersjödestinationer. Intresset har ökat under pandemin, då många upptäckte fördelarna med resande i närregionen. Stockholm har dessutom mycket nytt att erbjuda turister. Rådande världsläge talar också för kortare, prisvärda resor. Därför dubblerar vi nu avgångarna för att så många som möjligt ska kunna resa bekvämt mellan Helsingfors och Stockholm, säger Ninna Suominen, marknadsföringsdirektör, Viking Line.

Cinderella och Gabriella kommer efter en kort paus i Helsingfors hamn även att göra extra turer till Tallinn för att komplettera trafiken med Viking XPRS.