Klart för nationell biljett i kollektivtrafiken

Det är nu klart för en ny, billig månadsbiljett som gäller i all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland. Biljetten ska kosta 49 euro, knappt 540 kronor per kalendermånad och gälla för obegränsat antal resor. I veckan enades transportministrarna i de tyska delstaterna samt förbundsregeringen i Berlin om att lansera biljetten under våren.

Men ännu är det inte klart från vilket datum biljetten kommer att införas. Buden går isär. Medan premiärministrarna i en del förbundsstater har uppfattningen att den så kallade Tysklandsbiljetten (Deutschlandticket) kommer att kunna införas under mars eller april, tror andra på en lansering först i maj. Bland dem finns Berlins borgmästare Franziska Giffey.

Ursprungligen var det tänkt att Tysklandsbiljetten skulle börja gälla den första januari. Men så blev det inte eftersom förbundsregeringen och delstatsregeringarna inte kunde enas om finansieringen. Nu är man dock överens om en budget för biljetten på tre miljarder euro, det vill säga cirka 33 miljarder kronor. Delstaterna ska stå för hälften av pengarna och förbundsregeringen i Berlin för den andra hälften.

Men fortfarande är det ingen som vet om budgeten kommer att hålla. Såväl delstater som fackliga organisationer har varnat för att kostnaden kommer att bli åtminstone en miljard euro (elva miljarder kronor) dyrare. Parterna är dock överens om att dela lika på eventuella tillkommande kostnader under 2023.

Däremot är det oklart vad som kommer att ske de följande åren och om priset på Tysklandsbiljetten även efter 2023 ska vara 49 euro.

Tysklandsbiljetten är en uppföljning på den 9-eurobiljett som infördes i Tyskland under sommarmånaderna och som blev en stor succé bland resenärerna (klicka här). För nio euro, knappa hundralappen i svenska kronor, kunde man köpa en månadsbiljett var som helst i landet och sedan resa obegränsat i all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland under en månad.

Tysklandsbiljetten kommer att få samma giltighet.