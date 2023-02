Sänkt biljettpris får inte människor överge bilen

Att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken är inte en effektiv åtgärd för att förmå människor att välja kollektivtrafik framför bil. Billigare kollektivtrafik leder däremot till en ökad mobilitet, eftersom människor gör fler resor. Men samtidigt minskar också cyklandet och att gå till fots. Det slås fast i en ny rapport från forskare vid den holländska motsvarigheten till svenska VTI eller K2, KiM, det holländska institutet för transportpolitiska analyser.

Rapporten konstaterar att en generell prissänkning i kollektivtrafiken leder till ett ökat resande. Men hela 78 procent av ökningen beror på att de som redan väljer kollektivtrafiken reser mer, inte att bilister väljer att ta bussen eller tåget. Endast tolv procent av ökningen kommer från bilförare som väljer kollektivtrafiken och sex procent av personer som åker bil som passagerare.

I Nederländerna är bilens marknadsandel ungefär fem gånger så stor som kollektivtrafikens. Därmed skulle en 25-procentig prissänkning i kollektivtrafiken endast resultera i en minskning av bilanvändningen om en enda procent.

Nederländerna är mycket mer tätbefolkat än Sverige och har dessutom en väl utbyggd kollektivtrafik. Men trots det är inte kollektivtrafiken ett alternativ för alla bilister. En viktig orsak är restiderna som med kollektivtrafik är avsevärt större än med bil. Men en rad andra faktorer påverkar också.

Liten påverkan på bilresor

Undersökningen har gjorts på uppdrag av det holländska infrastruktur-departementet. Forskarna har också tittat på effekterna av den uppmärksammade 9-eurobiljetten i somras i Tyskland. För motsvarande en svensk hundralapp kunde man resa med all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland under en månad. Biljetten fanns under sommarmånaderna och har ofta ansetts vara en succé. 52 miljoner biljetter såldes under perioden juni – september.

Regeringen i Berlin fick stötta satsningen med 2,5 miljarder euro, drygt 28 miljarder kronor.

Under juni 2022 gjordes som en följd av satsningen 42 procent fler tågresor än under juni 2019. En viss minskning av biltrafiken kunde noteras, men där går uppgifterna isär.

Den tyska lokaltrafikföreningen VDV bedömer att tio procent av biljettinnehavarna vardera gjorde en bilresa mindre per dag. Berlinuniversitetet bedömer att cirka tre procent av bilresorna istället gjordes med kollektivtrafik. Och en undersökning i München visade att 35 procent av resenärerna hade ökat sitt bussresande. Men bara tre procent av dem minskade bilanvändningen.

När 9-eurobiljetten försvann den förta september minskade resandet med kollektivtrafiken i Tyskland avsevärt. Men inget tyder på att bilresandet skulle ha gått ner samtidigt.

Färre men längre bilresor

Estlands huvudstad Tallinn har blivit uppmärksammat för den nolltaxa i kollektivtrafiken som infördes den 1 januari 2013. Ett år senare hade resandet i kollektivtrafiken ökat med 14 procent och rörligheten bland låginkomsttagare hade ökat. Samtidigt minskade antalet transporter till fots med 40 procent – folk valde helt enkelt att åka istället för att gå eftersom det inte kostade något.

Antalet bilresor minskade med fem procent. Men bilisterna ändrade också beteende och gjorde längre bilresor. Den genomsnittliga längden på bilresorna ökade med 31 procent.

Klicka här för att hos KiM ladda ner en engelskspråkig sammanfattning av studien.