KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men den här gången också från Afrika: Gammal ungrare gör comeback; 12 000 elbussar till afrikansk storstad; Stagecoach fortsätter köpa elbussar i stor skala.

Ungern: Den ungerska busstillverkaren Ikarus var en gång välkänd även i Sverige, men när de kommunistiska systemen i östeuropa brakade samman försvann också Ikarus från de västeuropeiska marknaderna och bussverksamheten krympte radikalt.

Under senare år har företaget dock fått en renässans och lanserade 2017 sin första batteridrivna stadsbuss. Hittills har Ikarus främst siktat in sig på hemmamarknaden, men i höst tar företaget på allvar ett steg in på den övriga europeiska marknaden. På jättemässan Busworld i Bryssel i oktober lanserar Ikarus en nyutvecklad, eldriven stadsbuss som har fått arbetsnamnet V4.

Bussen har utseendemässigt en hel del gemensamt med företagets nuvarande modell 120e, men bjuder på åtskilliga nyheter när det gäller mått, batterier och batterikapacitet, interiör med mera.

Nigeria: Världens största elbussleverantör, kinesiska Yutong, och det nigerianska energiföretaget Oando Clean Energy Limited (OCEL) har tecknat avtal om att under de närmaste sju åren sätta 12 000 elbussar i trafik i Nigerias huvudstad Lagos och övriga Nigeria. Avtalet omfattar också infrastruktur för elbussarna.

De första bussarna anlände till Nigeria i dagarna. Det partnerskap som OCEL och Yutong nu har ingått omfattar också etableringen av en lokal monteringsanläggning för elbussar i Nigeria.

Storbritannien: Den brittiska buss- och tågjätten Stagecoach fortsätter att i stor skala investera i elektrifiering av busstrafiken. Till sin trafik i London har Stagecoach nu beställt 48 batteridrivna dubbeldäckare från den nordirländska busstillverkaren Wrightbus. Bussarna, av modell StreetDeck Electroliner, ska sättas i trafik i den brittiska huvudstaden mot slutet av året.