Unikt projekt med självkörande bussar invigt

Ett av de mest avancerade projekten i världen med fullstora, självkörande bussar invigdes på torsdagen i Skottland. Den femtonde maj startar den ordinarie trafiken. I projektet, döpt till CavForth, ska fem autonoma bussar från busstillverkaren Alexander Dennis (ADL) trafikera en drygt 22 kilometer lång linje där busstrafiken blandas med annan trafik i en komplex trafikmiljö. En rad aktörer samarbetar i projektet, från bussoperatören Stagecoach till det skotska kommunikationsdepartementet, teknikföretag och universitet.

Från den femtonde maj ska fem autonoma bussar gå i 30-minuterstrafik, sju dagar i veckan på Stagecoach nya linje AB1 mellan Ferrytoll Park&Ride i Firth och transportnavet och shoppingcentret Edinburgh Park, söder om Firth.

Busslinjen går i en blandad och komplex trafikmiljö: huvudvägar, motorväg, busskörfält och på privat mark. Längs linjen finns rondeller, trafikljus och bussarna ska också växla mellan olika körfält på motorväg. Bussarnas hastighet i blandad trafik kommer att vara upp till cirka 70 kilometer i timmen. Kapaciteten är upp till 10 000 passagerare i veckan.

Under de första veckorna i reguljär trafik kommer bussarna att köras autonomt på ungefär 90 procent av linjesträckningen, för att sedan gradvis bli helt autonoma.

De bussar som idag används för trafiken har förbränningsmotor, men 2024 ska linjen förlängas norrut till staden Dunfermline och då kommer även en elbuss från ADL att sättas i trafik på linjen.

Bussarna klarar autonom körning enligt nivå 4, den näst högsta nivån, vilket innebär att de klarar allt själv, men enligt lag måste fortfarande en så kallad säkerhetsförare finnas ombord.

Eftersom trafiken alltjämt är ett utvecklingsprojekt finns förutom säkerhetsföraren också en ”busskapten” ombord. Denne rör sig runt i bussen bland passagerarna, kontrollerar biljetter, ger trafikinformation och samlar in synpunkter. Men busskaptenens uppgift är också att visa hur framtida, autonom busstrafik kan fungera när bussföraren lämnar sin traditionella plats vid ratten.

Företaget Fusion Processing står för utrustningen för autonom drift. Där ingår avancerade sensorer med kameror, Lidar, radar och datorer som använder artificiell intelligens. Dessutom får bussarna information direkt från trafiksignaler vilket gör att de smidigt anpassar hastigheten. Bland fördelarna finns en jämnare och mjukare körning som ger mindre slitage på däck och bromsar och minskade utsläpp.

Projektet ska pågå till 2025. Då ska erfarenheterna utvärderas och parterna ska ta ställning till om trafiken ska fortsätta på rent kommersiell grund. Projektet har fått sitt namn CavForth av att linjen går över den närmast ikoniska bron Forth Road Bridge utanför Edinburgh, till en stor infartsparkering i Fife på andra sidan Firth of Forth.

Projektet föregicks av ett test 2018 då Stagecoach, ADL och Fusion Processing använde en prototypbuss i en depå. Där körde den själv till tankning, tvätt och uppställningsplats. Innan premiären har bussarnas autonoma system också testats över 1,5 miljoner kilometer.