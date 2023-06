Återhämtning i regiontrafiken

Det blev en rejäl återhämtning i fjol av resandet i den regionala linjetrafiken. Men samtidigt var det långt kvar till läget innan pandemin. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2022 genomfördes nästan 1,4 miljarder resor, mätt i antal påstigningar, med regional linjetrafik, det vill säga kollektivtrafik som är upphandlad eller subventionerad av samhället. Resandet ökade med 31 procent jämfört med 2021, men låg alltjämt 17 procent lägre än innan pandemin.

Den sammanlagda reslängden för alla genomförda resor ökade med 39 procent jämfört med 2021. Det innebar att svenskarna reste nästan 134 mil per person 2022, vilket är 37 mil längre än 2021, men drygt 30 mil kortare i jämförelse med 2019.

Trafiken på väg, det vill säga med buss och andra vägfordon, är det största trafikslaget med nästan 711 miljo­ner påstigningar under 2022. Det motsvarar mer än hälften av det totala antalet påstigningar i subventionerad regional linjetrafik. Resandet har ökat kraftigt på ett år, men från en låg nivå. 2021 var antalet på den lägsta nivån åtminstone sedan 2010.

Variationen mellan län är stor när antalet påstigningar, resor, mäts i förhållande till befolkningens storlek. Stockholm toppade med i genomsnitt 290 påstigande per invånare. Genomsnittet i riket var 132 påstigningar per invånare. Minst antal påstigningar hade Gotlands län med 15 påstigningar per invånare under 2022.

Intäkterna för kollektivtrafiken ökade med 22 procent jämfört med 2021. Samtidigt minskade kollektivtrafikens kostnader med 1,2 procent.

44 procent av kostnaderna för kollektivtrafiken täcktes av verksamhetens intäkter, huvudsakligen biljetter. Resten finansierades huvudsakligen med skattemedel. Subventionerna till kollektivtrafiken minskade samtidigt med 15,5 procent jämfört med året innan.

Under 2022 uppgick de totala kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige till cirka 56,5 miljarder kronor och verksamhetsintäkterna till 24,8 miljarder kronor.