Nobina kräver att Region Uppsala sparkar Keolis

Bussoperatören Nobina vill att Region Uppsala sparkar Keolis från regionbusstrafiken i Uppland. Nobina hävdar att Keolis håller en kvalitet som är så låg att det sticker ut även i en nationell jämförelse. Bristerna i Keolis´ trafik är så stora att Region Uppsala inte bara har rätt att säga upp avtalet med Keolis, utan en skyldighet, hävdar Nobina. Cecilia Linder (M), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala, säger till bussmagasinet.se att hon inte tror på en uppsägning, även om hon anser att Keolis måste förbättra leveransen.

– Nobinas agerande är väldigt ovanligt och har lite karaktär av en krigsförklaring. Jag har aldrig under min politiska bana varit med om att en leverantör på det här sättet har krävt att en annan leverantör sägs upp, säger Cecilia Linder.

Bakgrunden är att Keolis tog över regionbusstrafiken i Region Uppsala i juni 2022 sedan man vunnit UL:s upphandling av trafiken. Innan dess kördes trafiken av Nobina. Starten blev tuff för Keolis med många inställda turer och förseningar. Och även om det har blivit bättre når Keolis ännu inte upp till den nivå som krävdes i upphandlingen, bland annat att 99,8 procent av turerna verkligen körs.

Nationell jämförelse

I sitt brev till Region Uppsala skjuter Nobina in sig på att Keolis inte har klarat att köra så många turer som avtalet kräver.

– Andelen utförda turer är låg, så låg att det sticker ut även i en nationell jämförelse och det är tydligt att Keolis har utfört en mycket liten andel av trafiken, skriver Nobinas bolagsjurist Anna-Maria Terzi i brevet.

Där pekar Nobina på att Keolis både under 2022 och 2023 har slagit i vitestaket, alltså hur mycket företaget tvingas betala i vite för brister i trafiken. Slutsatsen är, skriver Nobina, att den genomgående trafikleveransen och punktligheten har ”varit under all kritik”.

Nobina hävdar att bristerna är så stora att Region Uppsala inte bara har en rätt utan en skyldighet att säga upp avtalet med Keolis, både med hänvisning till upphandlingsrätten och av hänsyn till resenärerna.

Förtroendet urholkas

– Om kontrakt inte följs upp och tillämpas på ett korrekt sätt, kommer inte bara förtroendet för upphandlande enheter att snabbt urholkas, det kommer dessutom att bli mycket svårt för marknaden att utarbeta och prissätta anbud. Det skulle också strida mot principen om likabehandling av anbudsgivarna, heter det i Nobinas brev.

– Det är dessutom allvarligt att ställa in trafik eftersom det i hög grad påverkar stora delar av samhället när människor inte kan resa. Läkare som inte kommer till jobbet, förskolelärare som inte finns på förskolan när barnen ska tas om hand eller poliser som inte hinner påbörja sitt pass, heter det i brevet.

Nobina avslutar med att uppmana regionen att sparka Keolis och göra en ny upphandling.

Hårdare

Politiskt ansvarig för kollektivtrafiken i Region Uppsala är trafik- och samhällsutvecklings-nämnden med Cecilia Linder (M) som ordförande. Hon tror inte på en uppsägning av avtalet med Keolis.

– Vi är ju bara inne på andra året på det tioåriga avtalet. Det är inte ovanligt med problem i inledningen till en avtalsperiod. Även om Keolis ännu inte når kravet på 99,8 procents genomförande ligger man nära. Och Keolis arbetar med såväl förarbristen som med de fordonsproblem man haft. Det är viktigt att företaget blir bättre på leveransen.

– Men samtidigt ska man ha med i bilden att kollektivresandet i Region Uppsala ligger över 2019 års nivå, till skillnad från i många andra delar av landet. Kundnöjdheten ökar också. Jag är inte övertygad om att det skulle bli bättre om vi sa upp Keolis, säger hon.

Cecilia Linder tror också att tonläget mellan bussföretagen i landet kommer att hårdna till följd av de nerskärningar i busstrafiken som görs på olika håll.

– Se exempelvis på SL-trafiken som ska spara 400 miljoner. Sådant gör att kampen mellan bussföretagen om den upphandlade trafiken hårdnar. De ska konkurrera om en krympande marknad. Och i Storstockholm har ju relationen mellan Nobina och Keolis tidigare inte varit helt hjärtlig i samband med flera upphandlingar.