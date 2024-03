KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men ibland även med utblick till andra världsdelar. Denna gång: Elektriskt för brittisk expressbussjätte; Bränslecellsbussar i valsernas och tredje mannens stad; Storsatsning på stöd till elbussar i Leendets Land.

Storbritannien: Det stora brittiska expressbussföretaget National Express kommer med start nästa vecka och under fyra veckor testa en elbuss på en av sina flygbusslinjer, från Stansted Airport norr om den brittiska huvudstaden till centrala London. Bussen är kinesiska Yutongs nya treaxliga batteribuss GTe14.

För några år sedan testade National Express den mindre, tvåaxliga batteribussen TCe12 från samma tillverkare på en linje mellan Stansted och Stratford. Som vi tidigare rapporterat testas den mindre modellen nu av FlixBus på en linje mellan London och Wales (klicka här).

Den buss som nu ska gå som flygbuss mellan Stansted och London är lyxigt inredd med läderklädda stolar. Bussen är 14 meter lång, 2,5 meter bred och har 53 sittplatser samt en rullstolsplats som kan nås via en rullstolslift vid mittdörren. Batterikapaciteten är 563 kWh vilket ger en räckvidd på cirka 600 – 750 kilometer. National Express räknar med att bussen ska vara i trafik upp till 21 timmar per dygn. Laddning sker i depå med tilläggsladdning under uppehållen vid flygplatsen.

Både FlixBus och National Express elbusstester görs i samarbete med den brittiska Yutongimportören Pelican Bus and Coach. Företaget har varit mycket framgångsrikt med lanseringen av Yutongs elbussar på den brittiska marknaden där man har sålt över tusen bussar från den kinesiska tillverkaren.

Österrike: Den österrikiska huvudstadens lokaltrafikföretag Wiener Linien kommer att i slutet av nästa år börja trafikera en av sina linjer med vätgasdrivna bränslecellsbussar. Den aktuella linjen, 39A, bedöms av trafikföretaget vara särskilt lämpad för bränslecellsbussar. Linjen beskrivs av Wiener Linien som en av de mest krävande i staden med många backar, korta hållplatsavstånd och många resenärer.

Wiener Linien har efter upphandling beställt tio bränslecellsbussar från portugisiska CaetanoBus med bränslecellsteknik från Toyota. Det japanska företaget är storägare i CaetanoBus.

Bussarna är CaetanoBus modell H2.CityGold, tolv meter långa och har låggolv. Vätgastankningen sker i en av Wiener Liniens depåer och för vätgasen och infrastrukturen svarar stadens egna energiföretag Wien Energie och Wiener Netzen.

– Vi har de senaste åren genomfört tuffa tester med olika bränslecellsbussar, särskilt sommartid och i intensiv värme, det vill säga under svåra förhållanden. Till skillnad från elbussar, som har längre räckvidd på sommaren än på vintern, är varma förhållanden mer utmanande för vätgasbussar. Vi har höga krav. Vi vill minska utsläppen, samtidigt som vi behåller kvaliteten i vår trafik. Stadsbussen från Caetano har klarat våra tester mycket bra, säger Gudrun Senk, teknisk chef vid Wiener Linien.

Thailand: I somras avskaffade den svenska regeringen med några veckors varsel elbusspremien till stadsbussar. På andra håll i världen går man en annan väg. Den thailändska regeringen har nu beslutat att storsatsa på stöd till elbussar och eldrivna tunga lastbilar. Dessutom ska den thailändska staten stötta den inhemska tillverkningen av batterier till elfordon.

Företag som köper inhemskt tillverkade eldrivna bussar och tunga lastbilar får dra av kostnader som motsvarar det dubbla verkliga priset för fordonen. Det finns inte heller något pristak på hur dyra fordonen får vara.

För investeringar i importerade elfordon uppgår avdraget till 1,5 gånger det verkliga fordonspriset.

Thailand har en betydande egen fordonsindustri och är världens tionde stora fordonstillverkare.