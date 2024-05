AI ska hålla busskörfält och hållplatser fria från bilar

Felparkerade bilar och bilar som kör i busskörfält är ett problem som kollektivtrafiken i många städer brottas med. Resultatet är förseningar, men det utsätter också bussförare för risker när de måste byta körfält eller väja för felparkerade bilar. I Estlands huvudstad Tallinn tar man nu AI, artificiell intelligens, till hjälp för att hålla busskörfält och hållplatser fria från bilar.

Det är inte bara framkomligheten och bussförarnas arbetsmiljö som påverkas negativt av felparkerade bilar. Dessutom hindras resenärer med nedsatt rörlighet att smidigt kliva av eller på bussen när hållplatsen är blockerad av bilar.

Tillsammans med det amerikanska företaget Hayden AI ska Tallins stad nu kartlägga problemets omfattning och hur det hindrar kollektivtrafiken. Med hjälp av kartläggningen kan staden sätta in åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Två stadsbussar i Tallin får kameror från Hayden AI monterade bakom vindrutan. Kamerorna styrs med hjälp av AI och registrerar parkeringsöverträdelser i busskörfält och på hållplatser, likaså hur kollektivtrafiken påverkas av felparkeringarna.

Hayden AI:s teknik är särskilt utformad för att tackla problem med parkeringsöverträdelser i kollektivkörfält och cykelkörfält.

– Det här pilotprojektet spelar en avgörande roll för att förbättra kvaliteten och hållbarheten i den service som staden erbjuder sina medborgare, säger Kalle Killar, företagsdirektör i Tallins stadsförvaltning.

Satsningen är ett av inslagen i ett omfattande projekt med pilotförsök inom en rad områden som går under det gemensamma namnet ”Test in Tallinn”. Det är ett initiativ som syftar till att utveckla smarta lösningar för städer i hela världen. Test in Tallinn är en del av Tallins status som grön huvudstad i Europa.

Tallinn utsågs av EU till Europas Gröna Huvudstad 2023 och tog då över titeln från franska Grenoble. Titeln går varje år till en stad som av EU:s miljödirektorat bedöms ligga i den absoluta framkanten när det gäller miljöarbete och grön omställning.