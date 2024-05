Finansiering säkrad för krisande bussjätte

Det krisande norska bussföretaget Unibuss har fått sin finansiering säkrad under den företagsrekonstruktion som inleddes igår. Unibuss svarar för mellan 60 och 70 procent av busstrafiken i Oslo och har under en längre tid brottats med stora ekonomiska problem som har accentuerats under senare tid.

Det är Unibuss ägare, Sporveien AS, som har gått in för att säkra bussföretagets drift av verksamheten under den tid som rekonstruktionsförhandlingarna pågår.

Sporveien ägs av Oslo stad. I praktiken är det därmed Oslos skattebetalare som säkrar Unibuss´ drift av den trafik som bussföretaget har vunnit i anbudsupphandlingar i konkurrens med andra bussföretag.

På måndagen förklarade Marit Vea, kommunalråd i Oslo med ansvar för miljö och transporter, för radio- och TV-bolaget NRK att Unibuss har tagit för lite betalt för sina trafikavtal.

– Därför måste vi vara beredda på att det blir dyrare busstrafik i framtiden.