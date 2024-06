Fler reser med färdtjänst

Både färdtjänstresorna och antalet personer som har rätt till färdtjänst ökar, visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Under 2023 gjordes 9,8 miljoner färdtjänstresor i landet. Det är en ökning med åtta procent, jämfört med 2023. Samtidigt har antalet färdtjänsttillstånd ökat med elva procent. Men alltjämt är antalet färdtjänstresor per person med tillstånd lägre än innan pandemin.

Under många år innan pandemin låg antalet enkelresor med färdtjänsten på en stabil nivå mellan 30 och 35 resor per färdtjänsttillstånd och år. I samband med pandemin minskade resandet till under 25 resor per tillstånd och år. I fjol låg det fyra procent lägre än innan pandemin.

Antalet personer som har rätt till färdtjänst ökar, både i absoluta och relativa tal. Drygt 30 personer per 1 000 invånare hade färdtjänsttillstånd 2023, vilket kan jämföras mot knappt 28 personer året innan. Men sett i ett längre perspektiv har en lägre andel av befolkningen rätt till färdtjänst. För 20 år sedan var det 42 personer per 1 000 invånare.

Riksfärdtjänst utnyttjades av endast cirka 7 500 personer som tillsammans gjorde drygt 35 700 resor. Det är betydligt färre än innan pandemin.