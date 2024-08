Daimler Truck: Rekordhög lönsamhet för bussarna

Bussverksamheten inom Daimler Truck ökade försäljningen och förbättrade lönsamheten under första halvåret. Det framgår av Daimler Trucks delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen. I Daimler Truck ingår bland annat Setra och Mercedes-Benz bussar. Totalt sålde Daimler Truck 12 252 bussar under första halvåret. I fjol var det 11 751. Det är en ökning med fyra procent. Under andra kvartalet sköt lönsamheten ordentligt i höjden.

Företaget fick bättre betalt för bussarna. Omsättningen ökade under första halvåret med 27 procent till 2 442 miljoner euro, jämfört med 1 928 miljoner euro första halvåret i fjol.

Rörelseresultatet förbättrades dramatiskt under första halvåret: hela 313 procent, från 42 till 174 miljoner euro. Rörelsemarginalen för bussarna blev rekordstor och ökade från 2,2 till 7,1 procent under halvåret. och från 3,4 till 9,1 procent under andra kvartalet.

Daimler Trucks koncernchef Martin Daum lyfter också fram bussverksamheten i sin kommentar till halvårsrapporten.

– Som helhet har Daimler Truck levererat ett stabilt resultat under andra kvartalet. Lastbilarna i Nordamerika samt bussarna har ökat lönsamheten ytterligare och redovisar rekordbra resultat under kvartalet. Däremot har de viktiga lastbilsmarknaderna, särskilt i Europa och Asien, mötts av starkare motvind, säger han.

– Försäljningen av bussar är under kvartalet avsevärt större än i fjol och nettopriserna bättre.

För bara några år sedan var bussverksamheten något av ett sorgebarn för koncernen med en mycket svag lönsamhet. Nu är den en lysande stjärna. Daimler Truck räknar med att för helåret 2024 förbättra rörelseresultatet för bussarna till 8,5 prcent, jämfört med tidigare 6,5 procent.

Den tuffa lastbilsmarknaden återspeglas av de sammanlagda siffrorna för koncernen. Antalet sålda fordon minskade under halvåret med fjorton procent, från 252 060 till 221 106 bussar och lastbilar. Omsättningen minskade med två procent till 26 587 miljoner euro och orderingången med tio procent till 198 376 fordon.

I Europa ingår i Daimler Trucks bussverksamhet Setra och Mercedes-Benz bussar, i Nordamerika Thomas Built Buses (skolbussar) och i Japan Fuso.