Solaris i topp under juli

Mer än hälften av alla bussar som registrerades i Sverige under juli var eldrivna. Totalt registrerades under månaden 61 nya bussar i landet, både lätta och tunga. Solaris toppar registreringsstatistiken medan ett nytt märke, YES-EU för första gången bryter in på den svenska marknaden. Det framgår av branschorganisationen Mobility Swedens registreringsstatistik för juli.

Marknaden för lätta bussar, under tio ton, domineras under juli av Mercedes-Benz med 17 nyregistreringar. Dessutom registrerades i kategorin en eldriven Iveco. Under månaden nyregistrerades också 48 tunga bussar.

Andelen elbussar uppgick till 56 procent vilket kan härledas till leveranser på upphandlingar av stadsbussar som genomfördes innan regeringen med kort varsel slopade elbusspremien förra sommaren.

När det gäller de tunga bussarna, över tio ton, gör Solaris comeback efter att under flera år ha varit borta från marknaden för nya bussar i landet. Med 19 nyregistrerade bussar toppar den polska tillverkaren registreringsstatistiken. Där återfinns också en för Sverige helt ny tillverkare, YES-EU med tretton bussar, samtliga hos Connect Bus. Samtliga bussar från dessa tillverkare är eldrivna liksom en av bussarna i kategori övriga.

Här är listan på nyregistrerade tunga bussar (över tio ton) under juli:

Solaris 19

YES-EU 13

Mercedes-Benz 7

Setra 5

MAN 1

Scania 1

Övriga 2