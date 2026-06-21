Stor kinesisk dominans i Danmark

De kinesiska busstillverkarna har hittills i år dominerat stort på den danska bussmarknaden. Störst är BYD som står för 45 procent av alla nyregistrerade bussar i landet under årets fem första månader, både lätta och tunga. På andra plats kommer Yutong. Först på tredje plats kommer ett europeiskt bussmärke, Setra.

Volvo och Scania redovisar inte en enda nyregistrerad buss under årets första fem månader i vårt södra grannland, allt enligt siffror från branschorganisationen Mobility Denmark.

Så här ser nyregistreringarna av tunga bussar i Danmark ut under perioden januari – maj:

1. BYD 121

2. Yutong 25

3. Setra 27

4. Neoplan 13

5. Zhontong 10

6. Mercedes-Benz 8

7. MAN 5

8. Golden Dragon 2

Även förra året var BYD överlägset störst på den danska bussarknaden, vilket vi tidigare rapporterat. Under 2025 nyregistrerades 230 bussar från BYD i Danmark. Därpå följde Yutong med 81 och Mercedes-Benz med 29.