London: Hundra gånger fler elbussar på tio år

År 2016 sedan fanns det 30 emissionsfria bussar i trafik i London. Nu är det över 3 000. Det är ungefär en tredjedel av alla bussar i den brittiska huvudstadens kollektivtrafik – och den största flottan av utsläppsfria bussar i Västeuropa. Under de närmaste fem åren ska antalet utsläppsfria bussar i London fördubblas.

Nyligen sattes den 3 000:e utsläppsfria bussen i trafik i London. Det är en dubbeldäckare, tillverkad av Wrightbus och ägd av Stagecoach. Bussen är en del av en order på 120 bussar och går i trafik på linje 165 mellan Romford och Rainham i London.

Idag är 135 av Transport for Londons busslinjer helt elektrifierade och på ytterligare 68 linjer körs trafiken delvis med elbussar (bränslecellsbussar inräknade).

De två första batteridrivna bussarna i kollektivtrafiken i London satts i trafik den 19 december 2013. I mars 2016 levererades den första batteridrivna dubbeldäckaren till Metroline, ett av de bussföretag som på uppdrag av Transport for London kör den brittiska huvudstadens busstrafik

Enligt trafikhuvudmannen Transport for London, TfL, minskar dagens 3 000 elbussar de årliga utsläppen av koldioxid från busstrafiken med mer än 100 000 ton, jämfört med om bussarna hade körts på fossila drivmedel. Det motsvarar 118 900 flygresor mellan London och New York.

Alla nya bussar i London har sedan 2021 varit utsläppsfria. Nästan alla är också batteridrivna och endast en handfull är bränslecellsdrivna, trots att Transport for London var tidigt ute med att testa bränslecellsdrivna vätgasbussar,