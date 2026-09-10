Bergkvara i fortsatt samarbete med MFF

Bussföretaget Bergkvara och Malmö FF fortsätter sitt mångåriga samarbete. Parterna har tecknat ett nytt avtal som omfattar bussresor för MFF:s samtliga lag. Avtalet gäller till och med 2029.

Bergkvara ska dels svara för MFF:s bussresor, men också hjälpa klubben med planering och genomförande av resor till matcher, träningsläger och andra aktiviteter.

– Det här är ett samarbete som betyder mycket för oss, inte bara för att det handlar om en av Sveriges mest välkända och framgångsrika fotbollsklubbar, utan också för att det bygger på långsiktighet, trygghet och ett nära samarbete i vardagen, säger Hampus Bohman, Key Account Manager på Bergkvara.

– Vårt långsiktiga och framgångsrika samarbete har varit avgörande för en smidig och effektiv transportlösning säsong efter säsong för både representations- och ungdomslag. Vi välkomnar nu även Bergkvara som ny Nätverkspartner som ett viktigt steg för att stärka samarbetet ytterligare” säger Filip Trulsson, Försäljningschef, Malmö FF.