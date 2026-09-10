Volvos nya dubbeldäckare för Hongkong

Volvo Bussar lanserade på torsdagen sin nya eldrivna dubbeldäckare för kollektivtrafik med sikte på marknaden i Hongkong och Asien. Bussmagasinet har tidigare kunnat avslöja att nyheten var på gång. Den treaxliga dubbeldäckaren, Volvo BZL DD Electric, har kaross från Volvo Bussars partner MCV i Egypten. Lanseringen ägde rum på mässan ReThink Expo i Hongkong som just nu pågår.

Bussen är utvecklad för den tuffa trafikmiljön i Hongkong och har Volvos senaste aktiva säkerhetssystem och ett kraftigt system för luftkonditionering, anpassat för de tropiska förhållandena i Hongkong.

Bussen är tolv meter lång. Litiumjonbatterierna har en kapacitet på 500 kWh och en passagerarkapacitet på upp till 118 passagerare. Drivlinan utgörs av två Volvo EPT802 elmotorer med en maxeffekt på 200 kW vardera.

Laddning sker via CCS-kontakt.