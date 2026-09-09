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Längtan efter svalka lyfte Viking Line

Publicerat av • 9 september 2026 • Sida för utskrift

Allt fler internationella resenärer reste i sommar med Viking Line. Foto: Viking Line.

Internationella turisters längtan efter svalare resmål, ”coolcation”, gav Viking Line ett lyft under sommarmånaderna. Under perioden juni–augusti reste nära 1,8 miljoner resenärer med Viking Lines fartyg. De internationella resenärerna bidrog till att förlänga sommarsäsongen till början av september och deras antal ökade med tio procent jämfört med förra sommaren, rapporterar Viking Line.

Sammanlagt reste 1 776 787 resenärer med Viking Lines fartyg under de tre sommarmånaderna juni – augusti. Det är nästa lika många som förra sommaren. Men de internationella resenärerna har blivit tio procent fler, främst på linjerna Helsingfors – Tallinn (+14,7 procent) och Helsingfors – Stockholm (+13,7 procent).

– Vi är nöjda med den gångna sommaren. Efterfrågan på våra resor är fortsatt stabil, och våra rutter lockar resenärer inte bara från närområdena utan även från mer avlägsna marknader. Särskilt glädjande är ökningen av både internationella resenärer och bilresenärer, säger Viking Lines vd Marcus Risberg.

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Categorised in: Nyheter, Turism

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