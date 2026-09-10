Vinner skolskjutsavtal – ”En milstolpe för företaget”

Det lilla bussföretaget Blombergs Buss i Götene har vunnit en skolskjutsupphandling av Götene kommun. ”En milstolpe för företaget”, säger Anders Thorbjörn, ägare och vd i företaget som idag har två bussar för beställningstrafik och även kör viss skoltrafik åt kommunen.

Den skollinje som Blombergs idag kör fick företaget sedan Ellös Buss gick i konkurs i februari. Förutom beställningstrafik kör företaget även en del tågersättning.

Nu har bussföretaget vunnit sju av åtta paket i skolskjutsupphandlingen. Det åttonde vanns av Bivab. Trafikstarten är i augusti nästa år och avtalstiden fem + två år.

Även Synnergrens Resor i Lidköping och MK Bussresor i Skara bjöd på trafiken.

– Det är en milstolpe för företaget att få det här förtroendet av Götene kommun och det ska bli spännande och utmanande att starta upp trafiken, säger Anders Thorbjörn till bussmagasinet.se.

Blombergs Buss grundades av Anders Thorbjörn 2016. Företaget är lokaliserat i Blomberg på Kinnekulle i Götene kommun.