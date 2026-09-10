Förslag på nya regler för offentlig upphandling: ”Kan få stor betydelse för bussbranschen”

EU-kommissionen la på onsdagen fram sitt förslag till nya regler för offentliga upphandlingar. De nya reglerna innebär bland annat att kvalitet ska väga tyngre när anbuden utvärderas. Bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska avgöra vem som tilldelas uppdraget. Offentliga upphandlare ska också få bättre möjligheter att granska både leverantörer och underleverantörer. ”För bussbranschen i Sverige och övriga Europa får en ändrad lagstiftning för offentlig upphandling stor betydelse”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund. De offentliga upphandlarna får enligt förslaget också möjlighet att ställa krav när det gäller exempelvis bussar som tillverkas utanför EU. De omsättningskrav som upphandlare ibland ställer på företag luckras upp.

Idag styrs offentliga upphandlingar av tre EU-direktiv, men kommissionen vill förenkla reglerna och göra dem mer enhetliga. Direktiven styr bland annat den svenska upphandlingslagstiftningen.

– För bussbranschen i Sverige och övriga Europa får en ändrad lagstiftning för offentlig upphandling stor betydelse. Majoriteten av verksamheten i den svenska bussbranschen körs på kontrakt som handlats upp av offentliga aktörer som kommuner och regioner, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

– I EU-kommissionens förslag finns flera delar som redan vållat stor debatt. Här finns skrivningar om europeiskt ursprung för produkter, såsom bussar, och hänvisningar till EU-kommissionens förslag till ny industristrategi med dess begrepp ”Made in Europe”, tillägger hon.

Förslaget är startpunkten på en flera år lång process av diskussioner och förhandlingar inom EU innan ett nytt regelverk spikas.

Passar väl

Standardmodellen för upphandlingar ska enligt EU-kommissionens förslag vara att bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska avgöra tilldelningen. Kvalitetskriterierna ska i upphandlingarna viktas till minst 30 procent och upp till 50 procent i arbetsintensiva kontrakt. Det är kontrakt där kostnaderna för arbetskraft normalt utgör minst 50 procent av kontraktsvärdet, något som är fallet i många bussavtal.

Upphandlande myndigheter får avvika från modellen, men då måste de förklara hur kvaliteten säkras på annat sätt.

I kvaliteten måste offentliga upphandlare också väga in ”miljömässiga, sociala, innovationsmässiga, säkerhets- och resiliensrelaterade aspekter samt överväganden om europeisk preferens” enligt kommissionens förslag. Sveriges Bussföretag bedömer att kriterierna passar väl för upphandlingar av busstrafik. Kriterierna öppnar för att trafikföretag mer än nu konkurrera med exempelvis förarkompetens, trafikledning, robusthet, punktlighet och kvalitet i genomförandet.

Flera av kriterierna kan bli kontroversiella, exempelvis när det gäller upphandlingar av busstrafik som körs med kinesiska bussar där säkerhets- och sociala aspekter har ifrågasatts från flera håll.

Upphandlare får under vissa förutsättningar ställa krav på ursprung för varor och tjänster, likaså ge europeiska anbud en fördel vid utvärderingen. Det innebär inte ett generellt krav på att exempelvis en buss måste vara tillverkad i EU. Men det ger upphandlare ett nytt verktyg som kan påverka både fordon, komponenter, underleverantörer och konkurrensen från länder utanför EU.

Lättare för mindre företag

Förslaget innebär också att det ska bli lättare för mindre företag att kvalificera sig för att delta i upphandlingar. Normalt får det inte ställas krav på att företag har tidigare erfarenhet av offentliga kontrakt. Ibland ställer upphandlare krav på att anbudsgivare ska ha en minsta omsättning. Enligt förslaget får ett sådant krav normalt inte överstiga 50 procent av det uppskattade årliga kontraktsvärdet.

Det ska också bli tydligare regler när det gäller onormalt låga anbud. Beställaren ska kräv en förklaring och leverantören måste kunna visa att priset är ekonomiskt hållbart under hela avtalstiden. Det ska också bli betydligt större möjligheter till förhandling mellan beställare och anbudsgivare.

Företag som lämnar anbud ska även ange vilka delar av uppdraget som de planerar att lägga ut och vilka underleverantörer de avser att anlita. Beställaren ska kunna kräva att en underleverantör som inte uppfyller kraven byts ut.

Taxi välkomnar

Svenska Taxiförbundet välkomnar EU-kommissionens förslag, särskilt när det gäller regeln att bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska avgöra.

– Upphandlingen lägger grunden för hur resorna fungerar i vardagen. För den som är beroende av färdtjänst, skolskjuts eller sjukresor måste trygghet, kontinuitet och bemötande få väga tungt. Därför är det positivt att kommissionen vill minska det ensidiga fokuset på lägsta pris, säger Natalee Ågren, vd för Svenska Taxiförbundet.

EU-kommissionens förslag är än så länge just ett förslag. Det ska nu förhandlas i EU-parlamentet och medlemsstaterna i ministerrådet. Om det antas börjar de nya upphandlingsreglerna att börja tillämpas två år efter ett slutligt beslut.