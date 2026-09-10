TriNorth räknar i Norrbotten

Det Sundsvallsbaserade IT-företaget TriNorth har från Länstrafiken Norrbotten fått en beställning på system för passagerarräkning. Ordern gäller till en början utrustning till 50 bussar, men det finns en option på att utöka lösningen till 100 bussar.

Lösningen er tillförlitlig information om antalet på- och avstigande resenärer och skapar ett bättre underlag för trafikplanering, kapacitetsanpassning och uppföljning av kollektivtrafiken.

– Det här är en strategiskt viktig affär för TriNorth och ytterligare ett bevis på vår förmåga att leverera smarta och verksamhetsnära systemlösningar för kollektivtrafiken. Affären stärker TriNorths position som nordisk systemleverantör inom passagerarinformation, fordonsdata och uppkopplade funktioner för kollektivtrafiken, kommenterar Peter Bjertung, vd för TriNorth Solutions.