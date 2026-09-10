Storstockholm: Grönt för turistbussar i ersättningstrafik

Turistbussar ska vara tillåtna i akut ersättningstrafik i SL-trafiken. SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, förtydligat sina regler för akut ersättningstrafik vid störningar i spårtrafiken. Tidigare hade Sveriges Bussföretag och många bussföretag haft intrycket att klass III-bussar inte alls godkändes i akut ersättningstrafik för SL.

Redan i januari kontaktade Sveriges Bussföretag SL om kraven på ersättningsbussarna. I somras togs problemet upp i flera medier där Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund pekade på att resenärer blev stående vid stopp i spårtrafiken, detta trots att det fanns lediga bussar. Men bussarna var av en typ som varken offentliga beställare eller tågföretag godkände.

Inslagen i medierna fick politiker, journalister och bussföretag runt om i landet att reagera. Nu har SL svarat bussföretagen.

– Förtydligandet från SL är välkommet. Vi tolkar det om att det inte finns något generellt förbud mot att köra akut ersättningstrafik med turistbussar för trafik i SL:s regi. Däremot innehåller vissa avtalsrelationer mellan SL och enskilda trafikföretag specifika krav, kommenterar Anna Grönlund.

– Jag är glad att frågan om turistbussar i ersättningstrafiken nu har klargjorts. Vid akuta störningar i exempelvis tågtrafiken är det avgörande att ersättningstrafik snabbt kommer på plats. I första hand ska vi använda ersättningsbussar som uppfyller våra ordinarie krav, men vid brist på sådana bussar är det värdefullt att även kunna nyttja andra fordon. Jag är medveten om att turistbussar kan ha sämre tillgänglighet för resenärer med rörelsehinder, därför är det viktigt att tillgängligheten säkerställs med hjälp av andra fordon. Jag hoppas att det här klargörandet ska bidra till en snabbare och bättre fungerande ersättningstrafik, kommenterar Jakop Dalunde (MP), trafikregionråd i Region Stockholm.