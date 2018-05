Nya turistbussfamiljen ska öka Volvos marknad

Efter fyra års utvecklingsarbete lanserade Volvo, som vi tidigare rapporterat, i veckan sin nya familj av turistbussar. Och det är verkligen helt nya bussar, inte bara en ansiktslyftning, som kunder och fackmedia fick möta i ett soligt Göteborg. ”Vi räknar med att vi med de nya bussarna kommer att öka våra marknadsandelar”, säger en påtagligt stolt Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, till bussmagasinet.se. Att intresset för bussarna är stort, inte minst i förarled, visas av att bussmagasinets facebooksida i veckan slog nya besöksrekord när vi i korthet publicerade nyheten om de nya turistbussarna från Volvo med de första bilderna.

De tre bussar som Volvo visade var två versioner av nya 9700 samt lyxturistaren 9900 i högerstyrt utförande. Volvofolket på plats framhöll dock att det inte finns någon anledning att övertolka att en av bussarna i premiärbuketten är högerstyrd. På plats under veckan har Volvo haft kunder även från länder med vänstertrafik. Inte minst den brittiska marknaden är viktig för Volvo Bussar.

De nya bussarna ersätter dagens turistbussar från Volvo och är helbyggda Volvoprodukter. Volvo Bussars vd Håkan Agnevall beskriver dem som ”den största nyheten på över 20 år” när det gäller turistbussar från Volvo.

– Det handlar inte om någon ansiktslyftning. Det vi nu lanserar är en helt ny generation av helbyggda bussar där vi har utvecklat allt från bussarnas konstruktion och vägegenskaper till ett nytt, modernt designspråk.

Ett Z på vägen

Flaggskeppet är lyxturistbussen 9900 med sin karakteristiska design med stor frontruta och med en unik fönsterlinje som lite grann ser ut som ett fartfyllt Z. Framrutan har integrerats med Volvologgan och designen ger bussen en tydlig identitet och markerar att 9900 inte är en buss vilken som helst.

Den som tycker att nya 9900 verkar högre än tidigare generationers turistbussar från Volvon har inte fel. Designen, i kombination med en totalhöjd på 3,85 meter, bidrar till intrycket. Och på Volvo medger man att man velat skapa ett imponerande första intryck av bussen. Inte minst har en del bussförare pekat på att det finns konkurrenter som tidigare har varit överlägsna Volvo i det avseendet. Lite häftighet är aldrig fel…

I utvecklingsarbetet har Volvos konstruktörer och designers haft en rad workshops med både förare och vanliga bussresenärer.

– Det emotionella värdet av designen är viktigt, kommenterar Volvo Bussars designchef Dan Frykholm.

– Vår filosofi har varit att designen ska kommunicera viktiga värden som omsorg, inklusive säkerhet och trygghet liksom trovärdighet, pålitlighet och utveckling.

Aerodynamisk

Fronten präglas av runda, mjuka, vänliga former med linjer som pekar uppåt. Samtliga modeller i den nya 9000-serien har samma karakteristiska strålkastare som också återfinns på Volvos lastbilar.

De rundade formerna i fronten har inte bara en estetisk uppgift utan bidrar också till goda aerodynamiska egenskaper vilket i sin tur bidrar till minskad bränsleförbrukning. Enligt Volvo har man fått ner bränsleförbrukningen med upp till fyra procent jämfört med dagens turistbussar. Till besparingen bidrar också andra faktorer, bland annat att vikten har minskats med cirka 300 – 350 kilo på de olika modellerna.

Bland annat har Volvo på den nya 9000-serien ett tak med sandwichkonstruktion som reducerar vikten.

Front och bak är kompositmaterial medan karossen i övrigt är i stål.

För att ytterligare minska bränsleförbrukningen finns som tillval i den nya turistbusserien möjligheten att automatiskt sänka bussens markfrigång med ett par centimeter.

Även aktern har fått en design som ska bidra till goda aerodynamiska egenskaper, bland annat genom att minska de luftvirvlar som i praktiken annars fungerar som ett sug bakåt.

– En vattendroppe som faller har den bästa aerodynamiska form som finns. Men vi kan ju inte bygga en buss formad som en droppe. Däremot har vi försökt att återskapa så mycket som möjligt av droppens aerodynamiska egenskaper, förklarar Dan Frykholm.

En designdetalj som både är karakteristisk och har en viktig funktion för trafiksäkerheten är det fönster långt ner på framdörren som ger föraren en god sikt ner mot vägkanten.

Volvo 9900 finns i tre längder, 12,4, 13,1 och 13,9 meter – de båda längre med tre axlar. Både 9900 och 9700 har Volvos motor D11K på 380, 430 respektive 460 hästkrafter – den minsta motorn är i första hand avsedd för 9700 Select..

Växellådan är Volvos välkända I-Shift, en 12-stegad mekanisk växellåda med ett automatiserat växlingssystem. I-Shift är konstruerad för turist-, linje- och intercitytrafik.

I-Shift finns med både helautomatisk och manuell växling. Det finns också två olika växelväljare – en spak som är integrerad i förarstolen och en växelväljare med knappar på instrumentpanelen.

Teatergolv

Fönsterlinjen accentuerar att 9900 har det teatergolv som har präglat Volvos lyxigaste turistbussar ända sedan Drögmöllertiden. Stolarna är Volvos egna och påfallande lyxiga och bekväma i den buss som Volvo nu visade. Tre stolsmodeller finns: Coach line, Intercity line och City line – samtliga kan fås i en rad utföranden.

9700 är lägre än 9900, 3,65 meter, och finns liksom sin lyxigare syster i tre längder, 12,4, 13,1 och 13,9 meter, de båda första som tvåaxliga. Samtliga kan fås med rullstolslift.

Till skillnad från 9900 har 9700 raka fönsterlinjer på sidorna.

De båda versionerna av 9700 som Volvo nu lanserar, Select och Superior, siktar in sig på två olika marknadssegment. 9700 Superior är tänkt för turist- och beställningstrafik, snäppet under lyxklassen medan 9700 Select främst siktar in sig på långlinjemarknaden, inte minst mot bakgrund av den explosiva utvecklingen av expressbusstrafiken som har ägt rum på kontinenten under de senaste åren, och där FlixBus snabbt har vuxit till att bli med råge störst i Europa.

Expressbussar

Just expressbussmarknaden på kontinenten är en marknad där Volvo har blivit frånåkt de senaste åren men där Håkan Agnevall nu ser nya möjligheter för Volvo Bussar.

– Vi har tidigare inte haft en 13-meters tvåaxlig buss med handikapplift, en modell som efterfrågas för en hel del av den långväga linjetrafiken. Nu har vi det, och vi kommer att på allvar kunna konkurrera om den marknaden, säger han.

– Vi vet att det finns ett starkt behov av en inte överspecificerad buss som 9700 Select.

Den snabbt expanderande expressbusstrafiken på kontinenten har också öppnat en ny marknad för dubbeldäckare, där inte minst Setra men även VDL och Neoplan har haft framgångar. Volvo har nyligen också lanserat en ny dubbeldäckare på den mexikanska marknaden, men en dubbeldäckad turistbuss i Europa är inte aktuell, i alla fall inte nu.

– Vi får se i framtiden. Det finns inga beslut idag, kommenterar Håkan Agnevall.

I övrigt vill han inte kommentera Volvos marknadsplaner för de nya bussarna närmare mer än med att sägaa att Volvo räknar med att kunna erövra marknadsandelar med den nya 9000-familjen.

– Däremot ska vi inte jaga nya marknader, säger Volvo Bussars vd.

Håkan Agnevall vill inte heller diskutera prisnivån på de nya bussarna, utan nöjer sig med att säga att Volvo generellt kommer att öka priserna.

Tystare, bättre bagageutrymme

För att öka komforten för såväl passagerare har Volvo förbättrat isoleringen och därmed vunnit mindre buller och vibrationer inne i bussen. Luftkonditioneringen har utvecklats och ska enligt Volvo ge en jämn temperatur inne i bussen, oavsett väder och utetemperatur.

Samtliga versioner av bussarna kan fås med individuella inrednings- och utrustningspaket eller med något av de färdiga paket som Volvo har skapat.

I och med att 9900 nu är 12 centimeter högre än föregångaren har Volvos konstruktörer kunnat skapa ett större bagageutrymme, samtidigt som passagerarna sitter högre och har bättre utsikt.

Det lättare taket och andra åtgärder har också gett bussarna i den nya 9000-familjen en lägre tyngdpunkt och därmed bättre väghållning och köregenskaper.

Förarplatsen har förnyats rejält med bland annat ny instrumentpanel och ny ratt som på 9900 också kan fås läderklädd.

Ett av Volvos kärnvärden är säkerhet, och Volvo har på de nya turistbussarna gått vidare i sitt säkerhetsarbete på en rad punkter. Skyddet vid frontalkrockar har förbättrats, likaså de olika systemen för förarstöd.

En nyhet är de Safety Zones, säkerhetszoner, som är en ny, uppkopplad tjänst och där bussföretaget kan ställa in en högsta tillåten hastighet för vilken vägsträcka eller vilket område som helst i Europa. Hittills har tekniken, även kallad geo-fencing, använts på en del stadsbussar, men nu blir det alltså europatäckande.

Syftet är att öka trafiksäkerheten, exempelvis vid förskolor och skolor, på terminaler och olycksdrabbade vägsträckor. Men i praktiken kan systemet användas även till annat. Om bussen skulle bli stulen kan man inte bara följa den via GPS. Företaget kan också ändra högsta tillåtna hastighet till så lågt som en kilometer i timmen. En buss som kör så sakta lär inte bara väcka uppmärksamhet utan också bli ett lätt byte för polisen…

Serieproduktionen av 9700 kommer igång efter sommarsemestrarna, medan 9900 börjar serietillverkas något senare under hösten. Det innebär dock inte att de 9700 som karosseras av finska Carrus automatiskt går ur produktion. Deras framtid beror på beslut inom Carrus.

Vi kan här inte redovisa specifikationer för samtliga versioner av de nya bussarna, i 9000-serien. Därför nöjer vi oss med två bussar, dels 9700 Select på 13,1 meter (vänstra kolumnen), dels 9900 på 13,9 meter (högra kolumnen).