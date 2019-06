Elbussar, digitala staket och bussturism i Almedalen

Elbussar, självkörande fordon, klimatsmarta resor och delad mobilitet är några av de ämnen som gäller buss-och kollektivtrafiken som tas upp i Almedalen i år. Såväl Sveriges Bussföretag som bussoperatören Keolis och Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik tar upp aktuella frågor och utmaningar i busstrafiken på olika seminarier. Vi presenterar ett axplock av det som händer i Almedalsveckan som inleds nu på söndag.

5G och autonoma fordon – vägen framåt för kollektivtrafiken är temat för ett seminarium som Keolis arrangerar måndag den 1 juli. Med hjälp av 5G och uppkopplade fordon kan kollektivtrafiken ta nästa steg i sin utveckling och på sikt flytta förarna från fordonen till ett centraliserat kontrolltorn, menar Keolis och Ericsson. Men är samhället redo för den omställningen, frågar man.

Keolis och Ericsson presenterar sitt projekt om autonoma fordon och politiker och regionala kollektivtrafikmyndigheter deltar. Några frågor som tas upp: Vad kan vi verkligen förvänta oss av tekniken? Hur ser utvecklingen ut framöver och hur snabbt kan 5G implementeras i kollektivtrafiken? Finns det nackdelar med tekniken?

Deltagare är Jan Jansson, New mobilities manager, Keolis Sverige AB; Stefan Myhrberg, Head of Road ITS – Intelligent Transport Systems, Ericsson; Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Moderaterna Region Stockholm; Malin Fijen Pacsay, Ledamot i Regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott, Miljöpartiet Region Stockholm; Roger Vahnberg, Vice vd, Västtrafik.

Tid: 1 juli kl 13 – 14.

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1.

I ett annat seminarium som arrangeras av Keolis tas geofencing (digitala staket) upp och vad tekniken innebär för en säkrare trafik och säkrare städer.

Kan tekniken sänka kostnader, öka hållbarheten och framför allt säkerheten i trafiken och i våra städer? Vad innebär den nya tekniken? Var finns den och hur fungerar den?

Medverkar gör Karl Orton, IT- och Fleetdirektör, Keolis Sverige AB; Maria Krafft, Måldirektör, Trafikverket; Jurong Li, Nordenchef, Volvo bussar; Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Moderaterna Region Stockholm; Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Miljöpartiet Stockholms stad; Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag.

Tid: 1 juli kl 15 – 16.

Plats: Donnerska huset, Donners Plats 1.

Upphandlad busstrafik eller egen regi? Det är en fråga som tas upp i ett seminarium som Örebro kommun arrangerar på måndagen. Bakgrunden är att nästan all offentlig busslinjetrafik i Sverige är i dag upphandlad. Men i Västmanland och Örebro har man beslutat att köra i egen regi. Kan det vara bättre för medborgarna? Hur påverkar det flexibiliteten, miljön, bussföretagen och förmågan till innovation och klimatomställningen?

Debatterar gör bland andra Nina Höijer, Regionråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro Län (S); Anna Grönlund, branschchef, Sveriges bussföretag; Denise Norström, Regionråd och ordförande i Västmanlandtrafiken, Region Västmanland (S).

Tid: 1 juli kl 14 – 14.35.

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Hur är det med kostnadsbomben? Är kollektivtrafikens skenande kostnader fake news? I debatten hävdas det ofta att kollektivtrafiken är en kostnadsbomb med ständigt ökande utgifter för regionerna. Stämmer det? Vad är en rimlig ökning i relation till medvetna politiska beslut för ett hållbart samhälle?

Den laddade frågan tas upp i ett seminarium som Svensk Kollektivtrafik arrangerar med deltagande av Kristoffer Tamsons, ordförande, Svensk Kollektivtrafik; Åsa Pettersson, chef hållbarhet och public affairs; Scania, Per Kågeson, Miljödebattör samt Henrik Dagnäs, vd Nobina Sverige.

Tid: 2 juli kl 9 – 10.20

Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3.

Kollektivtrafiken räddar liv genom färre dödade i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade hälsofarliga utsläpp. I Göteborg dör fem personer i veckan på grund av luftföroreningar, ett problem som vi sällan pratar om. Skulle vi agera och resa annorlunda om vi såg luftföroreningarna? Svensk Kollektivtrafik och Västtrafik arrangerar ett seminarium med Ulrika Frick, Regionråd Västra Götalandsregionen; Felix Miranda Thyrén, samhällsekonom, WSP; Hanna Björk, Hållbarhetschef, Västtrafik.

Tid: 2 juli kl 10.30 – 11.45

Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3.

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arrangerar ett seminarium där man ställer frågan om delad mobilitet kan öka kollektivtrafikens attraktivitet. Frågor som ställs är Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet? Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar vi nuläge, internationella erfarenheter och framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

I seminariet deltar Karin Brundell Freij, expert WSP; Kristoffer Tamsons, trafikregionråd Region Stockholm; Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör, Transdev Sverige; Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik.

Tid: 2 juli kl 13 – 14.

Plats: Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Oscarssalen.

Elbussar och elektrifieringens utmaningar för kollektivtrafiken tas upp i ett seminarium med rubriken ”Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?” på onsdagen. Arrangörer är Sveriges Bussföretag och Bil Sweden.

Elbusstrafik handlar inte bara om ny bussteknik utan kräver annan typ av trafikplanering och strategi för elförsörjning. Vem ska äga bussar, planering, anläggningar och elförsörjningsfrågor? Vilka principer är relevanta för att svara på dessa gränsdragningsfrågor i de olika förutsättningarna som råder i olika delar av landet? Vi samlar representanter från olika delar av branschen som för fram sina förslag om hur den nya tekniken kan välkomnas och bidra till en så effektiv och hållbar kollektivtrafik som möjligt.

Medverkar gör Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm; Gunnar Schön, VD, Transdev; Henrik Wingfors, Energiföretagen; Marie Carlsson, Director City Mobilility Solutions, Volvo AB.

Tid: 3 juli kl 10 – 11.

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Utan biobränslen klarar Sverige inte klimatmålen är rubriken på ett seminarium arrangerat av Neste där biodrivmedlens roll för att minska utsläppen från trafiken tas upp. Bland de frågor som tas upp är: Vilka politiska åtgärder behövs för att bryta trenden med ökade utsläpp inom transportsektorn? ​ – Vad kan politiker och bransch göra gemensamt för att främja ökad användning av biobränslen, framför allt höginblandade, för att nå utsläppsmålet till 2030? – Hur ser tillgången ut för biobränslen i framtiden?

Deltagare är Carl Nyberg, VD, Neste AB; Karin Varverud, Delägare, Energifabriken; Mattias Goldmann, VD, 2030-sekretariatet/Fores; Lars Annerberg, Branschutvecklare, Sveriges Bussföretag; Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, Moderaterna; Denis Begic, riksdagsledamot i trafikutskottet, Socialdemokraterna.

Tid: 3 juli kl 14 – 14.45.

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Även bussturismen tas upp i ett seminarium som Sveriges Bussföretag arrangerar under rubriken Klimatsmarta resor till besöksmålet. Bakgrunden är att många besöksmål finns utanför större tätorter men att få besökare hit är ofta en utmaning, inte minst på grund av hur väginfrastrukturen är.

Deltar gör bland andra Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

Tid: 3 juli kl 16 17.

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Cramérgatan 3.

Bussmagasinet finns självklart på plats i Almedalen.