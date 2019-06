Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att öka snabbare än resandet. Det konstaterar Sveriges Bussföretag i den nya upplagan av sin årliga rapport om upphandlingar och kostnader för kollektivtrafiken. I rapporten får också Länstrafiken i Västerbotten beröm för att man i stora delar av sina trafikupphandlingar följer branschens rekommendationer när det gäller fordon, avtal, miljökrav med mera. Bussföretagen oroas samtidigt av att fler regionala kollektivtrafik-myndigheter börjar detaljstyra hur förarnas uniformer ska se ut.

Årets rapport, Goda exempel kan bana väg för bättre offentliga upphandlingar av busstrafik, är den nionde i ordningen där Sveriges Bussföretag analyserar upphandlingar och kostnader i kollektivtrafiken. Du kan ladda ner rapporten här.

Kostnadsutvecklingen i branschen är alltjämt oroande, konstaterar Sveriges Bussföretag.

Mellan åren 2007 och 2017 var kostnadsökningen på 52,3 procent medan resandeökningen var 30 procent.

Samtidigt är skillnaden stor mellan olika län och regioner. Mellan åren 2007 och 2016 har kostnaden per resa ökat med 12 procent i Gävleborg och under samma tid har kostnaden per resa ökat med 44 procent i grannlänet.

– Det går inte att förklara allt genom att säga att det ”råder speciella förutsättningar här, därför är det stora kostnadsökningar”.

Rapporten hävdar också att satsningar på miljövänligare trafik och ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar kan ske med funktionella krav och inte med detaljkrav, vilket ger mer trafik för pengarna.

– Den största risken med att kollektivtrafikens kostnader ökar snabbare än annat i samhället och mer än antalet resor i kollektivtrafiken är att varje resa blir dyrare. Det riskerar att medföra att ansvariga myndigheter drar ner på trafiken för att stoppa kostnadsökningen.

– En sådan negativ spiral är tvärtemot vad samhället önskar, inte minst med tanke på de nyttor kollektivtrafiken medför, exempelvis i form av minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, säger Lars Annerberg, ansvarig upphandlad linjetrafik på Sveriges Bussföretag och författare till rapporten.

– Att samhället får så mycket kollektivtrafik för pengarna som möjligt är viktigt. Årligen handlar regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag busstrafik för cirka 22 miljarder kronor.

– Ett sätt att använda skattemedel optimalt är att följa de rekommendationer för fordon, avtal, miljökrav och annat som tagits fram inom kollektivtrafikens partssammansatta organ Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2018 ser vi att exempelvis Länstrafiken Västerbotten gjorde så i stora delar i sin upphandling, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Ett sätt att motverka kostnadsutvecklingen är, konstaterar rapporten, att upphandlande myndigheter och bolag exempelvis inte ställer egna krav på bussars utformning utan följer branschens rekommendationer i Bus Nordic, ett dokument som publicerades 2018.

Bus Nordic är resultatet av ett lyckosamt och gediget arbete mellan företrädare för busstrafikföretag och offentliga beställare i Sverige, Norge, Island och Finland inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.