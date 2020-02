MAN:s elbuss får designpris

Busstillverkaren MAN:s fullelektriska elbuss Lion´s City E har vunnit en prestigefylld designutmärkelse, iF Gold Award, i kategorin bilar/fordon/mo-torcyklar. Det innebär att designteamet hos MAN Truck & Bus nu har vunnit IF Design Award för femte året i rad. Tidigare vinnare inom MAN är The MAN Lion’s Intercity (2016), Neoplan Tourliner (2017), MAN Lion’s Coach (2018), MAN Lion’s City (2019) and MAN Lion’s City E (2020). Som vi tidigare rapporterat har i år även BYD tilldelats utmärkelsen IF Design Award.

I sin bedömning lyfter juryn fram design som är ergonomisk, estetiskt tilltalande, konsekvent in i minsta detalj samt på att materialvalet präglas av hög kvalitet.

Pristagarna utsågs i år av 78 internationella designexperter från mer än 20 länder bland totalt 7 298 bidrag från 56 länder. Antalet bidrag var i år omkring 1 000 fler än förra året.

Pristagarna hyllas vid en ceremoni i Berlin den 4 maj.