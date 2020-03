Kraftig nerskärning av flygbusstrafiken

Med anledning av den situation som har uppkommit av covid-19 och att flygbolagen därför fortsätter att ställa in sin trafik gör Flygbussarna stora nerskärningar av trafiken till de flygplatser man trafikerar. På flera flygplatser ställs flygbusstrafiken in helt. Sedan tidigare har FlixBus ställt in sin trafik mellan Stockholm och Arlanda.

Från och med måndagen den 23 mars ställer Flygbussarna in trafiken helt på linjerna Västerås Airport–Stockholm C, Arlanda Airport–Liljeholmen, Arlanda Airport–Brommaplan och Malmö Airport–Lund C.

På linjerna Cityterminalen–Arlanda Airport och Göteborg–Landvetter Airport kommer vi att avgå var 60:e minut. Hittills har exempelvis Arlanda – Stockholm trafikerats var tionde minut.

På linjerna Bromma Airport – Cityterminalen, Skavsta Airport – Cityterminalen, Skavsta Airport – Linköping samt Malmö Airport – Malmö C anpassas trafiken efter flygens ankomst- och avgångstider.

Sedan en tid tillbaka har även FlixBus ställt in sin trafik mellan Cityterminalen och Arlanda.