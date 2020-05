Miljardtapp för Skånetrafiken

Till följd av covid-19-pandemin har resandet med Skånetrafiken långt mer än halverats. Det visar färska siffror från Skånetrafiken. Under de två sista veckorna i mars halverades antalet resor. Under april sjönk antalet resor ytterligare. Bussarna har klarat sig något bättre än tågen och för hela året riskerar Skånetrafiken att landa en miljard kronor under budget.

I Skåne har det sammanräknade antalet tågresor under april minskat med upp emot 60 procent jämfört med samma månad förra året. Det totala antalet bussresor i Skåne har under samma period minskat med omkring 55 procent.

Antalet tågresor över Öresundsbron har minskat med upp emot 90 procent.

Skånetrafikens Serviceresor har under april legat omkring 40 procent under samma månad förra året.

I takt med ett minskat resande fortsatte Skånetrafikens biljettförsäljning under april att minska och landade nästan 60 procent under samma månad förra året med ett minus på 145 miljoner kronor.

Därmed ligger intäkterna från försäljningen av biljetter för årets fyra första månader cirka 211 miljoner kronor under samma period förra året. Enligt dagens prognos från Skånetrafiken för helåret 2020 landar årets intäkter från försäljning cirka en miljard kronor under budget. Detta utan att räkna med statens riktade bidrag till Sveriges kollektivtrafik på sammanlagt 3 miljarder kronor som regeringen presenterade tidigare i veckan.

Med anledning av covid-19 mäter Skånetrafiken sedan i början av april varje dag antalet lediga platser ombord på tåg och bussar. Mätningarna visar att antalet upptagna platser ombord i snitt ligger mellan 18 och 25 procent.

– Generellt har vi inte problem med trängsel i nuläget. Däremot kan en enstaka avgång ha fler resenärer. Om en och samma avgång är full flera dagar i rad är vi beredda att förstärka trafiken, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.