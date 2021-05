Elbussar från Volvo till Danmarks näst största stad

Volvo Bussar har levererat 29 eldrivna ledbussar till Danmarks näst störst stad, Århus. Bussarna, Volvo 7900 Electric Articulated ska köras av bussoperatören Aarbus. 2019 köpte Århus sina första elbussar, fyra Volvo 7900 Electric.

– Vi ser ett ökat intresse för elektromobilitet i städer över hela Europa och även i andra delar av världen. Vi är stolta över att vara en utvald partner och kan erbjuda kompletta systemlösningar för både små och stora städer, säger Ulf Magnusson, Senior Vice President Europe på Volvo Bussar.

De nya Volvo 7900 Electric Articulated i Århus körs av bussoperatören Aarbus. Bussarna kommer inte att köras på en förutbestämd rutt, utan användas på avgångar med många passagerare.

Bussarna laddas via CCS-kabel under natten i en av Aarbus anläggningar. Under dagen kompletteras nattladdningen med ytterligare ett laddstopp i depå. De Volvo 7900 Electric Articulated som körs i Århus är 18,6 meter långa, har lågt golv och plats för 120 passagerare varav 57 sittande förutom två klappstolar. Vid alla sittplatser finns USB-uttag.