Långsam återhämtning väntar besöksnäringen

Det kommer att ta lång tid innan svensk besöksnäring får tillbaka merparten av sina gäster. Det bedömer konsultföretaget WSP som har studerat hur nya beteenden befästs under pandemin tillsammans med resestatistik i en ny analys. Återhämtningen för både transportföretag och hotell bedöms bli mycket långsam och färre utländska besökare slår mot ekonomin, även om svenskarna hemestrar. Utländska besökare spenderar nämligen mer pengar.

WSP har under utvecklingen av pandemin studerat hur människor förändrat sina resvanor och hur de resonerar kring framtiden.

WSP:s undersökning i korthet: 47 procent av de intervjuade planerar att semestra i den delen av landet där individen bor, 43 procent planerar att resa inom landet.

I framtiden räknar 53 procent av de svarande att semestra mer i Sverige än tidigare, vilket är en ökning med fem procent jämfört med föregående års mätning.

Bilen är en favorit under pandemin och användandet har ökat generellt, 75 procent av dem som svarat planerar att resa med bil under semestern och 15 procent ska ta tåget.

Närmare en femtedel av alla semesterfirare ska ägna sig åt friluftsliv, övervägande del vandring

Majoriteten planerar att bo i hyrt eller eget boende och 18 procent ska bo på hotell/vandrarhem medan 5 procent planerar att bo på camping

Cirka 22 procent av de som svarat planerar att resa utomlands, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med förra året.

40 procent av de svarande har bokat av en planerad semesterresa.

– Det är möjligt att vi kommer uppleva ett ”kosläpp” den första tiden efter att restriktionerna fasas ut, men därefter finns det en risk att vi kryper tillbaka in i ladan igen och fortsätter med en del av de nya vanor vi lagt oss till med under den här tiden. Samtidigt ska aktörer inom sport, mat och kultur hinna återanställa och bygga upp sin verksamhet som varit vilande eller gått på sparlåga under så lång tid, säger Sanja Vujicic, WSPs expert inom hållbar turism och besöksnäring.

Att vi semestrar mer nära hemmet och i naturen, samt att bilen seglat upp som en favorit är en utveckling som förstärkts under året. Samtidigt pekar den statistik som WSP sammanställt på en mycket långsam återhämtning för både transportföretag och hotell. Framför allt är det de uteblivna utländska besökarna som påverkar intäkterna för besöksnäringen negativt.

– Det blir inget klirr i kassan för de många små och medelstora företag som till stor del utgör besöksnäringen. De utländska turisterna har många intressanta platser att välja mellan när reserestriktionerna väl släpper och Sverige är kanske inte förstahandsvalet. Och vi svenskar, vi planerar framför allt en sommar hemma, hos vänner eller i naturen. Regeringen behöver vara beredd på stödinsatser för en lång tid framöver för att de här företagen ska kunna överleva, menar Sanja Vujicic.

Hon bedömer att hållbar turism och specialresor är en möjlighet för branschen.

– Vi vet att människor med specialintressen är beredda att lägga mycket pengar på sina intressen. Det kan handla om mat, segling, skidåkning eller cykling. Här behöver branschen ta reda på mer om vad deras besökare har för preferenser och hitta nya sätt att använda sina resurser.

Klicka här för att läsa hela undersökningen.