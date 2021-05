Regeringen utökar kritiserade lån till researrangörer

Regeringen planerar att utöka lånet till paketresearrangörer som på grund av pandemin har ställt in resor. I den ursprungliga, hårt kritiserade lånelösningen, kunde researrangörer få förmånliga lån för att betala tillbaka pengar till kunder vars resor ställts in eller avbokats på grund av covid-19-pandemin. En del resenärer erbjöds och accepterade ersättningsresor. Men nu ställs också många av dessa in.

Regeringen planerar därför att arrangörerna av dessa paketresor får möjlighet till statliga lån för att kunna betala sin skuld till resenärerna.

Det förslag regeringen nu arbetar med innebär att researrangörerna ska få möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer om även en ersättningsresa för resor som skulle ha påbörjats någon gång under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021 ställs in eller avbeställs.

Preliminärt räknar regeringen med en ansökningsperiod i slutet av sommaren. Resan ska ha ställts in eller avbokats innan ansökningsperiodens början.

Redan när regeringen i vintras presenterade lånet till paketresearrangörerna fick det massiv kritik från i stort sett alla remissinstanser, bland andra Sveriges Bussföretag, SRF och Visita.

– Så som stödet är utformat snedvrider det konkurrensen – de företag som tidigt gjorde rätt för sig får ett sämre läge än de som valt att inte följa de regelverk som finns och ersätta sina resenärer, kommenterade Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag då.

– Vår kritik kvarstår, säger Anna Grönlund på måndagen till bussmagasinet.se.

När lånen introducerades menade resebranschens organisationer att många företag redan hade tagit lån till betydligt sämre villkor än de som erbjuds i de statliga lånen. Detta för att kunna sköta återbetalningarna på det sätt som lagen kräver.

– Det är alltså endast företag som bryter mot gällande regelverk om återbetalningstid som har möjlighet att låna pengar till återbetalningar enligt förordningen, skrev Sveriges Bussföretag i vintras till regeringen.

Istället ville bussföretagen att företag som har löst sina återbetalningar skulle kunna söka de statliga lånen, om de exempelvis kunde visa på att underleverantörer inte återbetalat. Pengarna skulle då kunna användas till att exempelvis lösa lån med sämre villkor.