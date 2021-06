Färjelinjen Stockholm – Helsingfors öppnar åter

Som ett resultat av lättade reserestriktioner återstartas färjetrafiken mellan Stockholm och Helsingfors. Först ut är Viking Line med första avgång från Stockholm den 7 juli. Tallink Silja återupptar trafiken mellan de båda huvudstäderna med en första avgång från Helsingfors den 1 augusti och från Stockholm den 2 augusti.

Båda rederierna har pausat trafiken sedan mars 2020 men upprätthållit trafik mellan Stockholm och Åbo, främst för att säkerställa varuförsörjningen mellan de båda länderna. Från och med den 21 juni 2021 lättar Finlands regering på inreserestriktionerna så att fritids- och arbetsresande åter tillåts för alla inom Schengen och EU som är fullvaccinerade och/eller har genomgått en covidinfektion det senaste halvåret.

– Det är med stor glädje vi mottar beskedet att turister från Sverige som uppfyller villkoren från och med måndag äntligen är välkomna att besöka Finland. Det har varit en historiskt sett exceptionell tid när resandet mellan dessa två tätt sammanhängande länder i princip varit nedstängd. Vi välkomnar alla som uppfyller kvarstående inresevillkor ombord på våra fartyg till både Helsingfors och Åbo, säger Kenneth Gustavsson, försäljningsdirektör Viking Line Skandinavien.

– Det här är en stor och väldigt efterlängtad nyhet. Även om vi har kunnat hålla sjöförbindelsen mellan Finland och Sverige öppen på rutten Stockholm-Åbo under de senaste 16 månaderna, har detta inte kompenserat för den viktiga linjen mellan de två huvudstäderna. Att det inte funnits någon vanlig passagerartrafik mellan de två länderna sedan mars 2020 har varit tungt både för oss och våra resenärer. Vi är otroligt glada över att vi nu steg för steg kan återställa bandet mellan våra två länder och göra det möjligt för finländska och svenska resenärer att resa till sina närliggande huvudstäder också sjövägen, säger Ats Joorits, vd för Tallink Silja AB.

Rederiet sätter först in Silja Serenade i trafiken med avgångar varannan dag från Helsingfors respektive Stockholm. Senare sätts även Silja Symnphony in på rutten. Alla turer går precis som tidigare via Mariehamn på Åland.

Viking Line börjar trafiken på rutten med sitt fartyg Gabriella som gör sin första resa enligt ordinarie tidtabell från Helsingfors och anländer Stockholm den 7 juli för att ta emot resenärer från Sverige. Viking Line erbjuder därefter avgångar från Stockholm till Helsingfors de datum under sommaren som Gabriella inte gör specialkryssningar till andra destinationer. Därefter kommer fartyget att kontinuerligt gå från Stockholm till Helsingfors varannan dag. Det är även möjligt att dagligen resa till Finland med fartygen Viking Grace och Amorella från Stockholm via Mariehamn till Åbo.

För att kunna resa in i Finland utan särskilda skäl krävs från och med den 21 juni något av följande:

Två vaccinationsdoser senast två veckor innan avresa.

Dokumenterat genomgången covidinfektion senast 6 månader innan avresa.

En vaccinationsdos senast en vecka innan avresa kombinerat med en genomgången covidinfektion de senaste 6 månaderna innan avresa.

Resenärer under 16 år samt arbetsresenärer kan resa utan att uppfylla ovanstående villkor.

För resenärer som inte uppfyller dessa krav gäller även i fortsättningen nödvändiga skäl för inresa till Finland, samt negativt covidtest före avresa.