Stena storsatsar mellan Halmstad och Grenå

Färjerederiet Stena Line gör i sommar en storsatsning på passagerartrafiken mellan Halmstad och Grenå. Bakgrunden är de lättade reserestriktionerna och ett starkt ökat bokningstryck. Inför juli har bokningarna ökat med 135 procent, jämfört med samma tid i fjol. Utökad turlista med helgturer, Stenabussen för fotpassagerare och dagsturare är några av satsningarna som ska locka ännu fler att resa.

Färjerederiet Stena Line startade linjen mellan Halmstad och Grenå i Danmark den 1 februari 2020 med höga ambitioner för både gods- och passagerartrafiken. Men covid-19-pandemin kom emellan. Godstrafiken har ökat, medan passagerartrafiken har lidit.

Men nu ökar bokningstrycket starkt, uppger Stena Line. Det är främst danskarna som ligger bakom bokningsökningen och står för cirka hälften av alla bokningar i sommar, men även tyskar, holländare och svenskar väljer Halmstad-Grenå. Stena Line väljer därför att storsatsa på sommarens högsäsong på linjen.

– Sommarmånaderna juni, juli och augusti är högsäsong för Stena Lines passagerartrafik och då reser cirka hälften av alla passagerare med oss ett normalt år. Nu har bokningarna äntligen börjat ta ordentlig fart och vi känner att vi vågar satsa ordentligt på årets högsäsong med både lördagsavgångar som är anpassade för passagerare och fortsatta dagsturer för fotpassagerare, säger Julia Kronberg, reseansvarig på Stena Line.

Från och med lördagen 3 juli utökar rederiet med ytterligare sex avgångar per vecka och seglar nu 28 avgångar per vecka under juli månad, inklusive lördagsavgångarna. I början av juni återlanserade Stena Line Stena-bussen från Centralstationen och möjligheten för fotpassagerare att resa med färjan, över dagen eller för att stanna i Danmark. Rederiet har nu beslutat att förlänga det under hela sommaren, det vill säga augusti ut.

– Vi startade bussen och välkomnade fotpassagerare ombord i början av juni och efter en månad har det visat sig vara rätt beslut. Det finns ett stort intresse bland Halmstadsborna för att komma ut och resa, säger Julia Kronberg.