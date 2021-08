Danmark upphäver alla coronarestriktioner

Den danska regeringen beslutade på fredagen att från den 10 september upphäva alla restriktioner som har gällt med anledning av covid-19-pandemin. Detta, sedan regeringen beslutat att inte förlänga katgegoriseringen av covid-19 som en samhällskritisk sjukdom i Danmark. Regeringen hänvisar till den höga vaccinationsgraden och den starka kontrollen av epidemin. Samtidigt är smittspridningen i Danmark nästan dubbelt så stor som i Sverige.

– Epidemin är under kontroll och vi har rekordhöga vaccinationstal. Regeringen har lovat att inte hålla fast vid restriktionerna längre än nödvändigt, och där är vi nu. Men även om vi nu har et bra läge är vi inte ute ur epidemin. Och regeringen kommer inte att tveka med att åter snabbt sätta in åtgärder om pandemin hotar viktiga samhällsfunktioner, säger den danske hälsovårdsministern Magnus Heunicke.

Den danska bussbranschens organisation Dansk PersonTransport pekar dock på att de lättade restriktionerna endast gäller i Danmark. Således gäller även fortsatt krav på munskydd på flygplatser och i flygplan där man följer internationella regler. Samma sak gäller exempelvis turisttrafik från Danmark till Tyskland där alltjämt munskydd krävs.