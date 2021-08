Vätgassatsning i Trelleborg

Det danska företaget Everfuel inleder en satsning på tankstationer för vätgas i Sverige. Först ut är en tankstation i samarbete med Trelleborgs kommun och som innebär att man driftsätter en första tankstation för vätgas i det som kallas Nordic Hydrogen Corridor (NHC). Även om det inte finns några vätgasdrivna bussar i Sverige idag firades samarbetet mellan parterna med en handskakning framför en bränslecellsbuss från Caetano/Toyota.

Avtalet som Everfuel slutit med Trelleborgs kommun och det kommunägda bolaget Trelleborgs Energi AB utgör ett första undertecknat kontrakt i företagets satsning på att etablera vätgasstationer i Sverige. Med avtalet möjliggörs den första av potentiellt åtta tankstationer i den europeiska vätgaskorridoren, ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionens CEF-program.

Genom att konvertera kommunens fordonsflotta till vätgasdrift skapar Trelleborg nu förutsättningar att sätta upp kommunens första tankstation för vätgas. Parterna bedömer att Trelleborg har ett strategiskt läge i Sverige, och med omkring 750 000 tunga fordon som passerar genom hamnen varje år anser man att finns en stor marknadspotential för vätgasetablering.

Trelleborgs kommun har åtagit sig att använda upp till 120 kilo vätgas per dag, och har nu en överenskommelse med Everfuel om att parterna ska arbeta för att företagets vätgas ska användas för att nå nollutsläpp i Trelleborg. Parterna kommer tillsammans arbeta för att marknaden för vätgas ska växa till 500 kilo per dag under samarbetets första fem år.

Tankstationen i Trelleborg är en del av Everfuels plan att investera 1,5 miljarder euro för utvecklandet av en grön europeisk vätgas-korridor som genom försäljning av vätgas till bussar, lastbilar och personbilar ska generera intäkter på en miljard euro före 2030.