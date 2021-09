Bästa kvartalet någonsin för Nobina – covidtester lyfte resultatet

Nordens största bussoperatör Nobina redovisar ett starkt andra kvartal med kraftigt ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Omsättningen ökade med 18,6 procent jämfört med samma period förra året och rörelseresultatet förbättrades från 175 till 307 miljoner kronor. Nobina tillämpar ett brutet räkenskapsår, vilket innebär att det andra kvartalet omfattar tiden juli – september. Kvartalet var det starkaste någonsin i Nobinas historia.

– Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av en stark utveckling i vår testverksamhet för covid-19, skriver Nobinas koncernchef Magnus Rosén i en kommentar till delårsrapporten som presenterades på torsdagsmorgonen.

Under årets andra kvartal har Nobina, främst genom Samtrans Omsorgsresor, drivit i genomsnitt 250 testlinjer. Samma period förra året var det cirka 50 testlinjer.

Under det andra kvartalet uppgick Nobinas nettoomsättning till 3 040 miljoner kronor mot 2 564 miljoner samma tid förra året. Fyra procent av omsättningsökningen berodde på förvärv av andra företag. Rörelseresultatet blev 307 miljoner mot 175 miljoner det andra kvartalet i fjol och resultatet efter skatt uppgick till 218 miljoner mot 114 miljoner i fjol.

Under räkenskapsårets första halvår omsatte Nobina 6 314 miljoner kronor mot 5 073 miljoner samma tid förra året. Det är en ökning med 24,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 543 miljoner mot 245 miljoner förra året och resultatet efter skatt landade på 365 miljoner mot 135 miljoner samma period förra året.

Förutom testverksamheten för covid-19 pekar Nobinas koncernchef även på en positiv utveckling inom bussverksamheten.

– Återhämtningen när det gäller passagerarvolymerna som vi noterade tidigare i år har fortsatt även under det andra kvartalet. Under kvartalet erhöll vi även ersättningar i enlighet med våra covid-anpassade incitamentsavtal vilka vi omförhandlat som en följd av pandemin och som var något högre än under motsvarande period föregående år. Utöver detta bidrog vår framgångsrika och lönsamma verksamhet inom ersättningsbussar samt positiva indexeffekter till resultatförbättringen, skriver Magnus Rosén i delårsrapporten.

Han konstaterar också att omställningen till elbussar fortsätter i stor skala inom kollektivtrafiken.

– Nobina är definitivt med och driver den utvecklingen där vi bara under andra kvartalet i princip fördubblade vårt antal elbussar i trafik genom att starta upp 190 nya elbussar.