Dämpad återhämtning för hotellen

Den starka återhämtning som de svenska hotellen hade under sommaren dämpades markant under augusti. Det gäller i synnerhet i Stockholms län. Det konstaterar Stockholms Handelskammare som via Benchmarking Alliance tagit fram data för den svenska hotellmarknaden under augusti månad. För landet som helhet är logiintäkterna 28 procent lägre än under samma månad 2019 och för huvudstadslänet noteras 55 procent lägre intäkter. Siffrorna visar också att resandet inom Sverige nästan normaliserades under sommaren.

– Att det globala resandet ännu inte växlats upp tynger uppenbart Stockholm, den region i Sverige som har tydligast internationell profil. Avsaknaden av utländska turister och affärsresenärer, i kombination med avslutade svenska semestrar, medför ett fortsatt ansträngt läge och svårigheter att förutse utvecklingen under hösten och vintern, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Av siffrorna för den svenska hotellmarknaden under augusti framgår att logiintäkterna på svenska hotell under augusti i år uppgick till 1 522 miljoner kronor, varav 417 miljoner för hotellen i Stockholms län.

I augusti 2019, året innan pandemin, så noterades 2 123 miljoner i logiintäkter för svenska hotell och 935 miljoner kronor för hotell baserade i Stockholms län. Det innebär att logiintäkterna är 28 procent lägre för svensk del och hotellen i Stockholm befinner sig på 55 procent lägre nivå jämfört med augusti. Motsvarande jämförelse för augusti 2020 visar att svenska hotell då låg minus 58 procent och hotellen i Stockholms län noterades för 79 procent lägre intäkter jämfört med augusti 2019.

– Det är en klar förbättring jämfört med föregående sommar som var en riktig katastrof. Stockholm har normalt en klart större exponering i gästnätter mot mer fjärran länder som USA, Indien och Kina och stora europeiska länder och det resandet har inte riktigt kommit igång ännu, säger Stefan Westerberg.

Statistiken för Sverige exklusive Stockholms län visar på att logiintäkterna under augusti 2021 endast ligger 7 procent under nivån i augusti 2019. Priserna ligger också något över 2019 års nivå i Sverige exklusive Stockholms län.

– Det indikerar i någon mån att det inhemska resandet normaliserat åtminstone över sommaren och det visar också hur viktigt den internationella flygtrafiken är för huvudstadsregionens besöksnäring. Förhoppningsvis kan lättade restriktioner och högre tryck på den stora och viktiga evenemangsnäringen förstärka efterfrågan på hotellboende under hösten, säger Stefan Westerberg.