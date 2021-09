Volvo elbussetta och Sverige trea i Europa

Sverige blev under det första halvåret i år tredje största land i Västeuropa (inklusive Polen) när det gäller nyregistrerade elbussar. Samtidigt blev Volvo marknadsledare när det gäller nya eldrivna stadsbussar med drygt fjorton procent av alla nyregistrerade sådana bussar i Västeuropa + Polen under det första halvåret. Elbussarna fortsätter också sin frammarsch i regionen. Det framgår av rykande färska siffror som har tagits fram av holländska Chatrou CME Solutions.

Analysen omfattar bussar på 8 ton eller mer med alternativ drivlina. Siffrorna täcker in elbussar (utom trådbussar), hybridbussar, gasbussar och bränslecellsbussar i Västeuropa och Polen. Sedan 2014 har bussar med alternativ drivlina ökat snabbt i regionen. Under första halvåret i år registrerades 4 104 sådana bussar. Helårssiffran i fjol blev totalt 7 478 sådana bussar. 2014 var det 954. Nu har klart mer än hälften, 53,7 procent, av alla nyregistrerade stadsbussar i Västeuropa alternativ drivlina.

Ur svensk synvinkel är det värt att komma ihåg att bussar som körs på HVO eller annan biodiesel inte har alternativ drivlina enligt statistiken. De har ju dieselmotor, även om de inte drivs med fossil diesel.

De senaste åren har elbussarna (trådbussar oräknade) ökat snabbt och ökningen fortsatte under det första halvåret i år då totalt 1 337 eldrivna stadsbussar registrerades vilket kan jämföras med 2 062 under hela förra året. Årets halvårssiffra överstiger också med bred marginal samtliga helår till och med 2018.

Europeisk framryckning

Siffrorna från Chatrou CME Solutions visar tydligt att de traditionellt stora europeiska busstillverkarna hittills i år har lyckats tränga tillbaka den tidigare dominerande BYD på marknaden.

Istället har Volvo ryckt fram som den största elbussleverantören under det första halvåret i år med 14,1 procents marknadsandel. BYD hade under 2020 hela 20 procent av marknaden för eldrivna stadsbussar, 29,2 procent om man också räknar in partnerskapet BYD/Alexand/er Dennis. Under det första halvåret i år uppgick BYD:s marknadsandel till 7,6 procent, och till 13,8 procent om även BYD/ADL räknas in.

Volvo var enligt Chatrou CME Solutions under det första halvåret marknadsledande i regionen med 188 nyregistrerade elbussar, följt av Solaris med 157, Iveco–Heuliez med 156, Yutong med 108 och VDL med 105 nyregistrerade elbussar.

En lång rad andra tillverkare, många av dem föga kända i Sverige, konkurrerar om elbussmarknaden i Västeuropa, vilket framgår av diagrammet nedan:

Sannolikt kommer det att de närmaste åren ske nya, stora förskjutningar mellan tillverkarna när det gäller nyregistreringarna. Det beror på att statistiken inte visar orderingången till de olika tillverkarna, utan just nyregistreringar. Det innebär bland annat att leverantörer som Mercedes-Benz och MAN under det första halvåret presenteras som relativt små, trots att företagen har fått betydande order på elbussar under perioden.

Trots elbussarnas framryckning finns det alltjämt en stor marknad för hybridbussar i Västeuropa. Under det första halvåret registrerades 1 507 hybridbussar i Västeuropa och Polen. Under hela 2020 var motsvarande siffra 2 733. Marknaden för gasbussar har backat något med 1 201 nyregistrerade bussar mot 2 636 under hela förra året.

Bränslecellsbussarna fortsätter att ha en mycket liten, men växande, marknadsandel. I fjol registrerades 47 sådana bussar, under 2021 års första sex månader var det 59.

Sverige trea

Sverige var under årets första sex månader trea i den europeiska elbussligan med 150 nyregistrerade eldrivna stadsbussar. Endast Frankrike (253 bussar) och Tyskland (180 bussar) låg före.

Tidigare har Nederländerna legat i täten i Europa när det gäller satsningar på elbussar, inte minst på grund av tydligt uttalade politiska mål. Regeringen och regionerna i Nederländerna kom våren 2015 överens om tuffa krav på all regional och lokal kollektivtrafik. Från 2025 ska alla nya bussar vara utsläppsfria, i praktiken el- eller bränslecellsdrivna. Från samma år måste all el i trafiken till 100 procent komma från förnyelsebara källor.

Under det första halvåret i år har utvecklingen i Nederländerna mattats av, men det beror inte på att man har släppt på de politiska målen utan på att så många stadsbussar i landet nu redan körs på el. Förra året var 88 procent av alla nyregistrerade stadsbussar i landet eldrivna.

De närmaste åren kommer Storbritannien att rycka fram på listan sedan regeringen Boris Johnson tidigare i år aviserat stora statliga stöd till en omställning av bussflottan i landet.

Diagrammet här nedan visar nyregistreringarna per land av eldrivna stadsbussar på minst åtta ton under första halvåret i år i Västeuropa och Polen. Procentsiffran anger hur stor del av de nyregistrerade bussarna som varje land har.