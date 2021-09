Stena Line storsatsar på Östersjön

Rederiet Stena Line satsar nu stort på sin trafik på Östersjön och utökar både passagerar- och fraktkapaciteten på flera linjer under 2022. Färjerederiet meddelar idag att de under nästa år planerar att sätta in de 222 meter långa färjorna Stena Scandica och Stena Baltica på linjen mellan Karlskrona och Gdynia. Samtidigt meddelar Stena Line att man under nästa år även sjösätter två nybyggda, 240 meter långa superfärjor för trafiken mellan Nynäshamn och Ventspils.

Stena Line har trafikerat färjelinjen mellan Karlskrona och Gdynia i mer än 25 år. Under de senaste tio åren har verksamheten växt med 60 % och är idag en av Stena Lines viktigaste färjelinjer med närmare 2000 avgångar mellan Karlskrona och Gdynia per år.

Stena Line tror på en fortsatt ökad efterfrågan av transporter av både gods och passagerare på rutten. Under 2022 planerar Stena Line att sjösätta de 222 meter långa färjorna Stena Scandica och Stena Baltica på linjen mellan Karlskrona och Gdynia. Färjorna har kapacitet för 970 passagerare och totalt 2875 längdmeter frakt- och bildäck.

Den första av de nya färjorna, Stena Scandica, beräknas börja trafikera linjen Karlskrona-Gdynia under sommaren 2022 och Stena Baltica beräknas vara på plats sex månader senare. Fartygen är byggda 2005 och har nu modifierats och förlängts.

Mellan Nynäshamn och Ventspils sätter Stena Line in två helt nybyggda, ännu inte namngivna fartyg av modellen E-Flexer. De moderna nybyggda färjorna är 240 meter långa med en kapacitet för 1200 passagerare, en ökning med 33 % jämfört med befintliga färjor, samt totalt 3600 längdmeter frakt- och bildäck, en ökning med 25 %.

De nya fartygen är upp till 30 % mer bränsleeffektiva än traditionella färjor tack vare optimerad design av skrov, propellrar, bulb och roder. För att ytterligare minska bränsleförbrukningen och utsläpp av växthusgaser kopplas fartygen till landström vid hamnuppehåll. Fartygen är också förberedda för att kunna konverteras till alternativa bränslen som flytande naturgas, metanol och batteridrift.