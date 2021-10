Årets turistbuss utsedd

Nu är årets turistbuss i Europa utsedd. Den prestigefyllda utmärkelsen Coach of the Year 2022 går till Neoplan Cityliner C som vann kampen om titeln i hård konkurrens med tre andra turistbussar: Volvo 9700 DD, VDL Futura FDD och Setra S511 HD. På torsdagsmiddagen tog MANs vd Andreas Trostman och busschefen Rudi Kuchta emot utmärkelsen av juryordföranden Tom Terjesen från det norska Bussmagasinet vid en digital ceremoni. Coach of the Year utses av en internationell jury med medlemmar från ledande fackmedia i 22 länder och där bussmagasinet.se är svensk representant.

Den internationella juryn samlades i år i vackra Bled i Slovenien för att under flera dagar granska, testa, bedöma och diskutera de bussar som de fyra tillverkarna Volvo, MAN, Daimler Buses och VDL ställde upp med. Det var två dubbeldäckare: Volvo 9700 DD och VDL Futura FDD2 och två högdäckade turistbussar: Neoplan Cityliner C och den kompakta Setra S511 HD.

Förutom provkörningar, både på idylliska mindre vägar och motorvägar i det slående vackra Slovenien värderades bussarna enligt en lång rad kriterier, från komfort för resenärerna till förarens arbetsmiljö, från pris till miljövänlighet, säkerhetslösningar och så vidare. Årets test organiserades av den slovenska facktidningen Transport & Logistika med dess jurymedlem Goran Kekic i spetsen.

Vanligtvis tävlar fler bussar om utmärkelsen men i år påverkades arrangemanget av pandemin som bland annat har inneburit att turistbussbranschen i Europa i det närmaste har stått stilla under mer än ett år och med det även försäljningen av turistbussar.

De bussar som de fyra tillverkarna ställde upp med var sinsemellan mycket olika och avsedda för olika trafikuppgifter. Det gör att juryn har bedömt dem därefter och varje jurymedlem har satt poäng på respektive buss enligt en rad kriterier.

Den första av de fyra testdagarna ägnades åt acceleration- och bromstester samt bullermätningar. Därefter följde två dagar med provkörningar på en sträcka av närmare 900 kilometer. Jurymedlemmarna kunde testa alla bussarna under olika trafikförhållanden och både som passagerare och förare. Bussmagasinet körde dock ingen av bussarna.

Den fjärde och sista dagen utsågs vinnaren efter ingående diskussioner och omröstning: titeln Coach of the Year 2022 tilldelades Neoplan Cityliner.

Cityliner lanserades första gången av Neoplan för 50 år sedan (klicka här). Dagens generation av Cityliner har funnits på marknaden i femton år, men bussen har nyligen gått igenom en komplett uppdatering när det gäller drivlina, passagerarutrymme, förarplats, hjälpsystem och utrustning. Med anledning av modellens 50-årsjubileum har Neoplan också tagit fram en särskild serie av Cityliner, Platin (platina).

Juryn konstaterar att drivlinan imponerar, både när det gäller prestanda och smidighet. Här har MAN:s 12-liters dieselmotor D26 kombinerats med ZF:s EcoLife 2 växellåda som svarar utmärkt och ger en mjuk resa, trots att växellådan endast är sexväxlad. Den är idealisk för krävande körning på branta vägar och i stadstrafik, men fungerar även bra på motorväg.

– Platinaversionen av Neoplan Cityliner imponerade på oss med sina ekonomiska, men ändå kraftfulla och dynamiska egenskaper, säger juryns ordförande Tom Terjesen.

– 2006 lanserades den senaste generationen av Cityliner baserad på designikonen Neoplan Starliner. Tillgänglig i tre längder etablerade sig Cityliner snart som en populär turistbuss i hela Europa med sin unika kvalitet. Designen var en av många punkter som gjorde det klart för oss att Neoplan Cityliner förtjänar utmärkelsen Årets Turistbuss, Coach of the Year, säger Tom Terjesen.

Första gången utmärkelsen delades ut var 1989. Vartannat år utses Årets Turistbuss, Coach of the Year och varannat år Årets stads- och regionbus, Bus of the Year. Nästa år är det alltså dags för den senare utmärkelsen. I maj samlas juryn i Limerick på Irland för att under ett antal dagar bedöma ett stort antal elbussar.

Här kan du se videon från överlämningen av utmärkelsen:

Lite mer om de fyra bussar som konkurrerade om titeln Coach of the Year 2022:

Neoplan Cityliner C. Testbussen var 13 meter lång och hade ZF:s sexväxlade helautomatisk låda EcoLife 2 och MAN:s motor D26 på 470 hästkrafter. Bussen var Neoplans Platinversion – en verson som Neoplan har tagit fram med anledning av Citylinerns 50-årsjubileum. Passagerarkomforten var mycket god med 42 stolar, rejält med benutrymme och faktiskt den enda av testbussarna där man som resenär hade tillräckligt med plats för att arbeta med en laptop. Stolarna är utvecklade i samarbete mellan Kiel och Neoplan. Vi körde inte själva bussen, men bland omdömena från testförare fick vi synpunkten att förarplatsen är rymlig, men att den stora instrumentpanelen gör att förarens sikt skyms något. Det har Neoplan kompenserat med en extra spegel på högersidan som ska göra det möjligt att se bättre i det som annars hade varit skymt. Bussen har digitala backspeglar.

Volvo 9700 DD var den enda helt nya bussen bland de testade och liksom två av konkurrenterna utrustad med digitala backspeglar. Modellen kom i fjol först i en 4,25 meter hög version med sikte på den svenska region- och expressbussmarknaden. Tidigare i år följde en fyra meter hög version för den europeiska marknaden. Motorn på 460 hästkrafter är Volvos D11, växellådan likaledes Volvos egna I-Shift. Från testförare framfördes kritik mot att motorn kändes svag på backiga vägar och ändå kördes den utan passagerare. Testbussen hade 79 stolar, men modellen kan levereras med upp till 100 stolar – men då blir det trångt för knäna. Bussen kan fås i längder från 13 till 14,8 meter. Från testförare fick vi också synpunkten att förarplatsen är rymlig, men att stolen inte gick att flytta tillräckligt långt bakåt. Flera jurymedlemmar menade att ratten var något för stor. Än så länge kan bussen inte fås med VDS, Volvo Dynamic Steering men Volvo uppger att man jobbar på saken.

VDL Futura FDD har som standard en större motor, MX13, än testbussens MX11 på 450 hästkrafter. Syftet med den mindre motorn är att minska bränsleförbrukning och utsläpp. Växellådan var ZF:s 12-växlade Traxon, automatiserad och optimerad av VDL för bussen. testbussen hade 76 passagerarplatser. Från förare i juryn fick vi synpunkten att förarplatsen var rymlig, men att möjligheterna att justera rattstången var väldigt begränsade. Sikten är god och de digitala backspeglarna har fått en liten markering som visar var bussens bakända är vilket förarna ansåg var ett bra hjälpmedel eftersom man i digitala speglar har svårt att bedöma avstånd.

Setra S511 HD var den minsta av testbussarna och den enda med analoga speglar. Till skillnad från de övriga bussarna i testet var Setran specificerad av en kund, hade bakdörr och toalett längst bak. Lösningen gav bussen ett betydande bagageutrymme – åtta kubikmeter för de 36 passagerarna. Modellen kan dock fås med upp till 44 sittplatser, men då får man offra toaletten och välja mittdörr i stället för bakdörr. Testförarna i juryn uppskattade bussen. Förarplatsen är rymlig och sikten god.