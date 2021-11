Brinnande släp tuff utmaning för bussföretag

Branden i ett lastbilssläp på E18 i Västerås på onsdagskvällen blev en tuff och dyr utmaning för kollektivtrafiken. Det konstaterar Svealandstrafiken, som kör busstrafiken i Västerås med omnejd. Det var ett lastbilssläp med gasflaskor som brann vilket tvingade räddningstjänst och polis att stänga av ett stort område kring platsen. Först på torsdagskvällen släpptes trafiken på E18 fram igen i båda riktningar.

För Svealandstrafiken innebar händelsen att man fick sätta in stora extraresurser för att styra om busstrafiken. Tio extraförare fick kallas in, förutom de 89 timmar övertid som bussförarn fick köra. Även fyra extrabussar sattes in.

Samtliga linjer påverkades stort, framför allt under torsdag eftermiddag och kväll, med förseningar upp emot en timme. Svealandstrafiken styrde om tre linjer under hela trafikstörningen. Det var linjer som gick i direkt närhet till det avspärrade området. Trafikledningen omdirigerade sedan trafik i realtid för att påverkan på resenärerna skulle bli så liten som möjligt.

– Alla som var ute i Västeråstrafiken under onsdagskvällen och torsdagen fick uppleva långa köer och det påverkade oss alla på olika sätt. Att bedriva kollektivtrafik under dessa omständigheter är en stor utmaning och vår målsättning är att det alltid ska drabba resenären så lite som möjligt. Vi förstärkte med alla resurser vi kunde tillgå vad gäller trafikledare, förare och fordon, säger Niclas Ögren, trafikchef Västerås, på Svealandstrafiken..

– Tack vare stort engagemang och yrkesskicklighet såg våra medarbetare till att resenärerna kom till och från jobb, skola med mera, men tyvärr med varierande förseningar. Organisationen har uppvisat en stor flexibilitet och varit lösningsorienterad rakt igenom, vilket är väldigt kul att se. Vi vill även rikta ett stort tack till alla våra resenärer som hade stor förståelse över den uppkomna situationen, säger Niclas Ögren.