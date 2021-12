Krav på bokade platser för långväga resor

När nya restriktioner införs den 24 december med anledning av covid-19-pandemin blir det varken krav på vaccinationsbevis eller begränsning av antalet resenärer på bussar och tåg i långväga trafik, alltså på linjer över 150 kilometer. Istället blir det obligatoriskt med platsbokning och alla resenärer måste ha en bokad sittplats. Det meddelade regeringen på en presskonferens på tisdagseftermiddagen. Där lämnade finansminister Mikael Damberg dessutom besked om att omställningsstödet till företag aktiveras även för januari.

Redan nu, den 21 december, krävs det också ett färskt PCR-test, högst 48 timmar gammalt, för utländska besökare som vill resa in i Sverige. Det kravet gäller inte svenska medborgare eller andra som är bosatta i landet. Dessa rekommenderas dock att testa sig så snart som möjligt efter inresan.

Den 23 december införs andra råd och restriktioner, bland annat att den som absolut inte måste vara på arbetsplatsen bör arbeta hemifrån.

– Syftet är att minska trängseln, såväl i kollektivtrafiken som på arbetsplatserna, sa statsminister Magdalena Andersson (S) på presskonferensen.

Bland andra restriktioner som presenterades på tisdagen och som berör bussbranschen finns en avrådan att arrangera cuper och läger för barn och ungdomar fram till den 16 januari. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

– Det är positivt att regeringen nu meddelar att man aktiverar omställningsstödet även för januari. Stödet har haft stor betydelse för många drabbade företag inom persontransporter och besöksnäring. Men regeringen borde redan nu kunna förlänga stöden t o m mars månad så att företagen kan planera för framtida överlevnad, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och fortsätter:

– Redan idag körs i princip all långväga busstrafik med enbart sittande resenärer. För andra former av långväga kollektivtrafik kan situationen se annorlunda ut, kommenterar Anna Grönlund och fortsätter: För de bussföretag som kör turist- och beställningstrafik innebär regeringens avrådan från cuper och läger att de lag och klubbar som bokat transporter sannolikt kommer avboka. Regeringen behöver därför överväga ett särskilt riktat stöd till de företag som bedriver busstrafik, såsom man nu riktat särskilda stöd till idrotts- och kultursektorn. Nu kommer återigen många bussar att stå still i Sverige och bussföretagen behöver insatser för att upprätthålla en fortsatt robust kapacitet för den samlade svenska transportsektorn.

Nya restriktioner införs också för restauranger och kulturlivet. Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd på en meter mellan olika sällskap krävs. I praktiken innebär det att nattklubbar måste hålla stängt.

Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.