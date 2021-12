Oviss vår väntar bussresearrangörerna

Efter en positiv höst för många bussresearrangörer föll allt ihop som ett korthus när de nya rekommendationerna kom i början av december. Julmarknadsresor avbokades och telefonerna tystnade. Nu går man in i ett ovisst 2022 med stora mängder ressugna kunder men som vill avvakta tills läget har lugnat ner sig. Vi ringde sex berörda företag för att höra deras personliga erfarenheter av hösten och hur de tänker om den kommande våren. Intervjuerna gjordes innan tisdagens pressträff (klicka här) då regeringen presenterade nya restriktioner och en förlängning av omställningsstödet till januari.

Text: Paula Isaksson

Mikael Bergh, MK Bussresor

Hur såg resandet ut under hösten innan de nya rekommendationerna kom i december?

– Det började komma igång lite försiktigt men nu blev det lite bakslag igen. Dels har telefonerna tystnat, dels har det varit avbokningar på både våra julmarknadsresor och från folk som skulle ut och resa med Cinderella över nyår. Det är långt kvar tills vi är tillbaka på normala nivåer även om det kändes lite bättre under hösten. Man är lite rädd för vad som ska hända framöver.

Hur ser bokningsläget ut på andra sidan nyåret?

– Vi jobbar mycket med Viking Line och de har sin dansbandsvecka i januari som är bra bokad. Vi har inte haft några avbokningar, samtidigt har det inte tillkommit några bokningar nu i det sista. Men om man ska säga något positivt är det bra att rekommendationerna har kommit nu när vi ändå ska in i en lågsäsong. Vi kan hoppas att det hela klingar ut om en månad eller så, så att vi kan komma tillbaka. Det tror jag skulle kunna rädda 2022. Men om det drar ut för mycket på tiden känns det som att vi kommer vara tillbaka på ruta ett.

– Det är hela tiden två steg framåt och ett bakåt, men när vi kommer över den här tröskeln tror jag att vi går en väldigt gynnsam tid till mötes. Folk är väldigt sugna på att få komma ut och resa, vi är fortfarande optimister, det måste man vara.

Regeringen har ju återinfört de statliga krisstöden, en månad i taget. Kommer ni att söka?

– Ja absolut, man borde inte ha tagit bort det under oktober och november i vår bransch för vi var ju inte på nivå då heller, vi har ju en införsäljningstid. Men visst är det positivt att stöden har kommit tillbaka. Vi kommer ta del av omställningsstödet, men inte göra några korttidspermitteringar för vi måste vara igång och planera.

Jennie Högberg, Högbergs Bussresor

Hur såg resandet ut under hösten innan de nya rekommendationerna kom i december?

– Vi har haft full fart sedan sommaren och jul- och adventsresorna har gått förvånansvärt bra. Vi har fått iväg nästan allting som vi har lagt upp och bara behövt ställa in ett par dagsturer på grund av för få resenärer. Men det var lite oroligt precis när de tyska julmarknaderna skulle igång och media skrev om att man inte skulle resa iväg. Då fick vi några avbokningar men det var många som stod på väntelista så vi drabbades inte så hårt av det. Däremot blev det en jättedipp när alla företagen som skulle iväg på julbord bokade av sina transporter.

Hur ser bokningsläget ut på andra sidan nyåret?

– Vi har grupper som vill ha någonting att göra till nästa år, de hoppas kunna resa i mars och framåt, så jag har suttit mycket med att producera dagsresor. Men det är väldigt tyst på telefonen just nu och den första delen av januari är alltid lugn. Jag tror att våra kunder kommer höra av sig efter nyår igen, och det kommer nog mest bli resor inom Sverige och övriga Norden.

Regeringen har ju återinfört de statliga krisstöden, en månad i taget. Kommer ni att söka?

– Ja, vi måste absolut undersöka om vi faller inom ramen för omställningsstöd. Det har ju tuffat på ganska bra men vi hann ju inte komma upp i de nivåer som vi hade tidigare, långt ifrån. Det lilla som gick framåt tog ett snabbt steg tillbaka igen. Korttidsarbete har vi troligtvis inte någon möjlighet att söka stöd för.

Linda Nilsson, Gruppresor AB

Hur såg resandet ut under hösten innan de nya rekommendationerna kom i december?

– Det lättade lite under hösten, vi har haft halvfulla bussar men ändå kommit iväg på några Europa- och Sverigeresor. Vi har också haft lite julmarknadsresor till Berlin och Rostock i början av december. Sedan har vi kört till julmarknader i Sverige men har också behövt ställa in resor på grund av för få resenärer. Det blev några avbokningar när rekommendationerna kom i december.

Hur ser bokningsläget ut på andra sidan nyåret?

– Nu är det ju lågsäsong fram till mars då våra reseträffar drar igång följt av bland annat vårresan till Holland. Vi har satt hela vårt reseprogram för nästa år, vi måste ju vara med om det släpper. Några bokningar har kommit, men folk är fortfarande lite rädda för att åka iväg så de väntar nog med att boka.

Regeringen har ju återinfört de statliga krisstöden, en månad i taget. Kommer ni att söka?

– Vi har tidigare varit korttidspermitterade och kommer att se över villkoren för de nya stöden.

Göran Grell, RK Travel Group

De flesta bussresearrangörer bokar sina resor genom er. Vilken är din bild av läget i branschen?

– När restriktionerna släppte i september blev det en tsunami, en flodvåg som bara vällde in och tog oss på sängen. Det blev två fantastiska månader men sedan kom omikron och då hände precis samma sak igen, fast åt andra hållet. Allt föll som ett korthus. Våra kunders kunder är ju 65 plus och de blir såklart stressade, så många av företagen har fått ställa in resor för att de haft för få bokade. Under december var det också många avbokningar på grund av sjukdom, vilket ju speglar samhället i stort. Nu stannar man hemma om det killar lite i halsen, det gjorde man inte före pandemin.

– Samtidigt är bussresearrangörerna riktiga kämpar och under julmarknadsperioden rullade en bra bit över hundra gruppresor ut via oss. Mycket var annorlunda, men det fungerade väl trots snökaos och snabba vändningar i restriktionerna på många resmål.

Vad tror du om bokningsläget på andra sidan nyåret?

– Jag tror det kan sätta lite fart, men de närmaste veckorna och månaderna blir väldigt avgörande. Den stora bokningsperioden brukar ju vara under januari, då har folk suttit hemma under julhelgerna och bläddrat i resekatalogerna eller tittat på nätet. Men det kommer nog vara en avvaktande marknad en månad till, tills vi vet hur farligt omikron är. Dels är man rädd för att bli smittad, dels blir det stökigt att resa med PCR-tester, munskydd, kontroller, köer, inställda saker och att det är så kort varsel med allting.

– Samtidigt är det viktigt att inte bara stå och stirra på tåspetsarna utan man måste orka att vända blicken uppåt. För lika snabbt som det vänder åt ena hållet kan det vända åt det andra. När det vänder så blir det med besked, det är bara att gå tillbaka till september i år. Det sa bara pang, och vi simmade i bokningar. Vi är snart där igen!

Mikael Nilsson, Tjörnarpsbuss

Hur såg resandet ut under hösten innan de nya rekommendationerna kom i december?

– Det gick på sedan augusti men i november när det kom signaler om omikron blev det tvärstopp och många avbokningar, speciellt på julmarknadsresorna. Vi fick slå ihop vissa avgångar och vi hade till och med resenärer på väg till julmarknaden i Schwerin som ställdes in när de nästan var framme med bussen. Vi löste det genom att åka till Rostock istället, vi i bussbranschen är mästare på att fixa saker.

Hur ser bokningsläget ut på andra sidan nyåret?

– Det bokas inte heller något framåt nu. Man undrar hur 2022 kommer bli, man kände att det var på gång men så blev det så här. Rekommendationerna ändras också dag för dag så det är svårt att veta vad som gäller längre fram. Man får hela tiden anpassa sig och det är jobbigt. Fördelen idag är att inte allt är nedstängt, att de flesta är dubbelvaccinerade och att man har de här covidpassen. Man kan hoppas att det klingar av de närmaste månaderna.

Regeringen har ju återinfört de statliga krisstöden, en månad i taget. Kommer ni att söka?

– Ja, stöden har ju hjälpt många i branschen att överleva men det hade varit bättre om de hade gällt till och med mars, nu är det ju bara för en månad i taget. Men jag vill framhålla vikten av att vi har en stark branschorganisation i form av Sveriges Bussföretag. De är en stark röst mot Finansdepartementet och andra, och jag kan känna att det är rätt många bussbolag som åker snålskjuts på det. Jag tycker att de som inte är anslutna borde inse vikten av att vara det, man blir en starkare röst tillsammans.

Joakim Kjellson, Scandorama

Hur såg resandet ut under hösten innan de nya rekommendationerna kom i december?

– Vi fick bra med bokningar inför vintersäsongen men när rekommendationerna kom fick vi en rad avbokningar. Man kan nog säga att 30 procent försvann, men vi var på en rätt så bra nivå innan så resorna gick ändå att genomföra. Problematiken med tyskarnas provtagning blev ju ytterligare lök på laxen, vi fick boka massor av provtagningar för våra kunder och det blev lite jobbigare. Men efter första advent när vi hade vänt hem tio bussar från Tyskland var det faktiskt inte någon av kunderna som var negativ till testningen. Så själva genomförandet har varit positivt ändå, kunderna har verkligen velat åka och ett tydligt exempel på det var när Rostock aviserade att de skulle stänga sin julmarknad. Då fick vi 50 procent av kunderna att boka om till Berlin eller Lübeck. Trots att vi viftade med pengarna valde de att boka något annat och det stärkte mig.

Hur ser bokningsläget ut på andra sidan nyåret?

– Den normala införsäljningen av resor till våren och sommaren har uteblivit. Det finns en försiktig inställning till att resa, man vet inte riktigt när man vågar bokar. Vi har ett jämnt flöde av bokningar från april till september och till nästa år, men inte i den omfattningen som det brukar vara och som vi behöver. Nu skickar vi ut vår katalog mellan jul och nyår och ser fram emot att folk börjar boka igen. Jag hoppas att man känner sig trygg med att det gick att resa förra sommaren och jag tror också att det här med paketresor ger en trygghetssignal som kommer gynna oss på sikt. Det är mycket osäkrare att ordna sin resa själv med flyg och hotell.

Regeringen har ju återinfört de statliga krisstöden, en månad i taget. Kommer ni att söka?

– Nej, det kommer vi inte att göra utan vi kommer att satsa. Vi behöver ha alla till att jobba, vi förväntar oss att börja köra resor i april och under säsongen, samtidigt som vi jobbar med 2023 års resor. Om vi drar ner nu är vi rädda för att tappa fart och kanske missa ett års leverans. Men det är väldigt bra för branschen att man får fortsatt stöd.