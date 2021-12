Starkaste kvartalet någonsin för Nobina

Norden största bussoperatör Nobina gjorde ett mycket starkt tredje kvartal med ett rörelseresultat inklusive goodwillavskrivningar på 410 miljoner kronor – det starkaste kvartalet i företagets historia. Omsättningen under kvartalet ökade med 20 procent jämfört med samma tid förra året och uppgick till 3 427 miljoner kronor. Eftersom Nobina tillämpar ett så kallat brutet räkenskapsår omfattar det tredje kvartalet perioden 1 september – 30 november.

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade från 288 miljoner i fjol till 387 miljoner i år och resultatet efter skatt blev 272 miljoner i år mot förra årets 199 miljoner kronor. Det framgår av Nobinas delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen.

För niomånadersperioden mars – november blev Nobinas rörelseresultat 930 miljoner kronor mot 533 miljoner samma period förra året. Resultatet efter skatt ökade från 334 miljoner i fjol till 637 miljoner i år. Omsättningen under perioden uppgick till 9 741 miljoner kronor mot 7 927 miljoner samma period förra året, en ökning med 22,9 procent.

– Det är extra glädjande att år kärnverksamhet, kontraktsaffären med våra 4 000 bussar, fortsatte utvecklas stabilt och bidrog till den positiva utvecklingen under kvartalet. Trots att resandevolymerna låg cirka 20 procent under nivåerna för motsvarande kvartal 2019, det vill säga före covid-19-pandemin, har vi genom bättre kontraktsmix, extratrafik och effektiviseringar kunnat stärka såväl trafiken som lönsamheten, skriver Nobinas koncernchef Magnus Rosén i en kommentar till delårsapporten.

Nobinas verksamhet med anledning av covid-19-pandemin bidrar till lönsamheten konstaterar Magnus Rosén.

– Vår testverksamhet för covid-19 har bidragit till koncernens resultat, och fortsatte att göra så under tredje kvartalet. Högre smittspridning och utökad testning under december innebär att vi ser fortsatt hög aktivitet inom området även under räkenskapsårets fjärde kvartal, skriver han.

Magnus Rosén kommenterar också det bud på cirka 9,3 miljarder kronor som investmentbolaget Basalt genom Ride BidCo har lagt på Nobina (klicka här).

– Budet är ett kvitto på att Nobina står för kvalitet och utvecklar verksamheten i rätt riktning.