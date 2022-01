Bättre halvår men svagare helår för Tallink Grupp

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, redovisar en fortsatt allvarlig påverkan av covidpandemin och pågående reserestriktioner. Men andra halvåret var trots detta starkare än motsvarande period förra året. Det framgår av Tallink Grupps delårsrapport som presenterades på tisdagsförmiddagen. Rapporten visar att under helåret 2021 hade Tallink Grupp totalt 2 961 975 passagerare på alla bolagets linjer, vilket är en minskning med 20,6 % jämfört med helåret 2020 då man befordrade 3 732 102 passagerare. Ändå var de sista tio månaderna 2020 starkt påverkade av pandemin.

Passagerarantalet minskade på bolagets linjer Finland – Sverige, Estland – Finland och Lettland – Sverige jämfört med 2020. Linjen Lettland – Sverige var helt avstängd under 2021. Två fartyg på linjen Finland-Sverige återvände till sina reguljära linjer under andra halvåret 2021 efter reserestriktioner under första halvåret 2021.

Den enda rutt som hade en ökning av antalet passagerare 2021 jämfört med 2020 var linjen Tallinn – Stockholm som öppnades igen i juli 2021 efter att ha varit avstängd i nästan ett och ett halvt år.

Frakten ökade marginellt.

– 2021 förde inte med sig det efterlängtade slutet på pandemin och ett ordentligt tillfrisknande. För andra året i rad var vi kreativa, tänjde på gränserna genom att ta fram nya tjänster som covidtester och vaccinationer ombord med nya partners och ibland också samarbeta med våra regeringar. Allt med målet att ge friska människor som behöver resa möjligheten att resa i dessa svåra tider, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

– Även om resenärssiffrorna återigen var lägre än vi skulle hade önskat, är vi glada över att det andra halvåret såg en nära 21-procentig ökning av passagerarantalet jämfört med andra halvan av 2020.

– Tallink Grupp står vid startlinjen 2022 full av hopp och förväntan om att vi i år äntligen kommer att se en förändring till det bättre. Som organisation är vi smalare, mer kostnadseffektiva och gör allt vi kan för att säkerställa hållbarhet.