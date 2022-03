Blippade betalkort och fler enkelbiljetter efter pandemin

Samtidigt som allt fler resenärer återvänder till kollektivtrafiken efter pandemin har resenärerna också ändrat hur de köper sina biljetter. Försäljningen av enkelbiljetter har ökat kraftigt, likaså användningen av betalkort på bussar och i spårtrafiken. Det konstaterar SL i Storstockholm som noga följer utvecklingen sedan samhället öppnat upp igen.

– Vi ser att det är en större andel av våra resenärer som köper enkelbiljett i dag än före pandemin och också att många går över till våra nya sätt att köpa biljett på. Till exempel är det snart en tredjedel av alla resenärer som blippar betalkortet för att köpa enkelbiljett, vilket är fler än de som använder reskassa på ett Access-kort, säger Henrik Palmér, ansvarig för biljettförsäljning på trafikförvaltningen.

Försäljningen av enkelbiljetter ökade kraftigt efter 9 februari då restriktionerna togs bort och det gick att gå in i bussen via framdörrarna och blippa vid föraren. Siffrorna visar att försäljningen av enkelbiljetter ökade med omkring 50 procent mellan januari och februari.

Ännu är det dock långt kvar till den nivå som resandet i kollektivtrafiken i Storstockholm hade 2029, alltså tiden innan pandemin. Under sportlovsveckan, vecka 9, gick resandet ner som det gör under lovveckor eftersom många tar ledigt från sina arbeten. Jämfört mot 2019 låg resandet under sportlovet i år på 72 procent.